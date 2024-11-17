Batman\'da 2. Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali Açıldı

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BATMAN'da '2. Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı.

Festivalde kurulan standlarda Türkiye'nin birçok bölgesinin yöresel lezzetleri sergilendi. Batman Valiliği önündeki fuar alanında düzenlenen 2. Gastronomi ve Kültür Sanat Festivali 16-24 Kasım tarihleri arasında açık olacak. Festivalin açılışında konuşan Vali Ekrem Canalp, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Festivaller Şehri Batman serisinin son halkasındayız. Gastronomi festivalimizi geçen yıl 344 bin misafirimiz ziyaret etti. Festivallerle Batman'ı tanıtıyoruz. Batman'ı tanıtmanın ötesinde Türkiye'yi de Batman'a tanıtıyoruz. Çünkü pek çok festivalimizde sadece Batmanlılar değil Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen şirketler, esnaf geliyor" dedi.

Batman Müftüsü Ahmet Durmuş'un okuduğu duanın ardından festivalin açılış kurdelesi kesildi. Törenin ardından Vali Canalp ve beraberindekiler stantları gezerek yöresel ürünlerden tattı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,