Batman'da bir baba, evinde oğlu ve eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olaydan geriye aile fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.
Batman'da tüyler ürperten bir aile katliamı yaşandı. Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki villada oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.
Son Dakika › Güncel › Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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