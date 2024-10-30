Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

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Batman'da Nesim Adım isimli şahıs, villada oğlu ve eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olaydan geriye, Nesim Adım'ın katliamdan saatler önce paylaştığı ailesiyle çekilmiş fotoğraflar kaldı.

30.10.2024 16:49
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Batman'da bir baba, evinde oğlu ve eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olaydan geriye aile fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.

Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

OĞLU VE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Batman'da tüyler ürperten bir aile katliamı yaşandı. Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki villada oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı kendisinin, eşinin ve çocuğunun olduğu görüntü kaldı.

Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Batman, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Haluk Akkaya:
    Neden içimden bir his intihar süsü verilmiş diyor! 35 8 Yanıtla
    Murat Büyükçerçi:
    Kesinlikle katılıyorum 0 0
  • ferhat eser:
    Batman ne hallere düşmüş bitmiş bunlar 22 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Moda oldu artık Ailece ölmek 34 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Diyarbakırlı adamla evlenmenin sonucu. 14 23 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bunların batman da durumları da iyiydi kadından cocuktan ne istedin cani adam 17 4 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    mutlu da görünüyor lar çok gençler Allah rahmet eylesin sevenlerine sabırlar versin Rabbim ???? 2 0 Yanıtla
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