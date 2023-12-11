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Batman'da Babasının İş Yerinin Önünde Saldırı: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Babasının İş Yerinin Önünde Saldırı: 3 Tutuklama

Batman'da, Enis S., husumetlisinin oğlu F. D.'yi (14) babasının iş yerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

11.12.2023 - 19:14,
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BATMAN'da, Enis S., husumetlisinin oğlu F. D.'yi (14) babasının iş yerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı. F.D.'nin hastanede tedavisi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürerken, saldırgana yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 28 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı. Ailesinin iş yerine giden F. D.'ye arkasından gelen babası Nizamettin D.'nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti. Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Saldırı anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Görüntülerde tabanca seslerinin ardından Enis S.'nin koşarak uzaklaştığı, F.D.'nin ise karnını tutup, bağırarak iş yerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor. (DHA)

Batman\'da Babasının İş Yerinin Önünde Saldırı: 3 Tutuklama
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Batman'da Babasının İş Yerinin Önünde Saldırı: 3 Tutuklama - Son Dakika
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