Batman'da Balık Ölümleri Araştırılıyor

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Batman'da llısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde meydana gelen balık ölümleri araştırılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, baraj gölünde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin ilk ihbarın 20 Eylül'de yapıldığını söyledi.

İhbar üzerine Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin balık ve su numunesi aldığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Aynı gün ölü balık ve sudan numuneler aldık. Su numunelerimizi ve ölü balıkları Elazığ'daki araştırma enstitüsüne gönderdik. Numunelerimizde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Ayrıca Diyarbakır'da bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzü de bilgilendirdik. Onlar da gelip numune aldı. Tetkiklerimiz devam ediyor."

Bugün de ekiplerinin balık ölümlerinin durumunu incelediğini ve yeni numuneler aldığını bildiren Aydın, sonuçları takip ettiklerini anlattı. Aydın, "Yapılması gereken bir işlem varsa yapacağız." dedi.