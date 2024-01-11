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BATMAN'da beton elektrik direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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BATMAN'da beton elektrik direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

BATMAN'da meydana gelen kazada, beton elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Özdemir hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BATMAN\'da beton elektrik direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti
11.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:14
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BATMAN'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Özdemir (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hasan Özdemir yönetimindeki 34 VE 9298 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Özdemir'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BATMAN'da beton elektrik direğine çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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