19:52 •
Size helal olsun çocuklar! Atatürk kararı sonrası harekete geçen Fenerbahçeli yıldızlardan art arda paylaşımlar•
Batman'da çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı.
Batman İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde "Çocuklar yaşasın", "Çocuk umuttur" ve "Gazze çocukları yalnız değildir" yazılı pankartlar açtı, şiirler okudu.
Çocuklar daha sonra Gazze'de hayatını kaybeden akranları için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Batman'da çocuklar, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika