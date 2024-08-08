Batman'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

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Batman'da kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şebeke üyeleri, sahte belge ve barkotlar düzenleyerek 10 milyon lira haksız kazanç elde etti.

08.08.2024 13:08
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BATMAN'da, 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırıcılık yapıp 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen ve gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında elebaşı Ş.K.Y.'nin de olduğu 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, elebaşılığını Ş.K.Y.'nin yaptığı toplam 14 şüphelinin, kurdukları şebekeyle, kişileri, 700 ve 800 bin lira karşılığında 'kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme' ve 'devlet memuru olarak atanma' vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerden, aralarında Ş.K.Y.'nin de olduğu 11'i, Batman merkezli Muğla ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu, 1'inin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, sahte olduğu değerlendirilen ve mağdurları aldatmak için kullanılan çok sayıda evraka el konuldu.

BİRLİKTE BAKANLIKLARA GİTMİŞLER

Yapılan incelemede, şebeke üyelerinin mağdurları kamu kurumlarında bağlantılarının olduğuna ikna etmek için Ankara'ya götürüp kiraladıkları ev veya otellerde ağırladıkları, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıkların binalarına birlikte giderek inandırdıkları, sahte belge ve barkotlar düzenleyip atanma ve işe başlama gibi belgeleri hazırladıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin bu yolla 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında elebaşı Ş.K.Y.'nin de olduğu 7'si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Batman\'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Devlet Memuru Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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