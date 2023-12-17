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Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki: Duygu Duvarı - Son Dakika
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Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki: Duygu Duvarı

Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla 'Duygu duvarı' oluşturuldu. Platform üyeleri tarafından Gülistan Caddesi'ne yerleştirilen pano, vatandaşların İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara ilişkin duygularını yazmaları için kullanılıyor. Etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Batman\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki: Duygu Duvarı
17.12.2023 - 15:59,
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Batman'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Duygu duvarı" oluşturuldu.

Gülistan Caddesi'ne platform üyeleri tarafından "Duygu duvarı" adı verilen pano yerleştirildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara ilişkin duygularını bu panoya yazdı.

Platform adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkanı Abdürrahim Demirtaş, bu etkinlik ile insanların duygularını yansıtmasını istediklerini belirterek, etkinliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılanlardan Mehmet Latif Rüzgar, duygularını bu platforma yazdığını anlatarak, Filistinlilere yönelik saldırıların hiçbir zaman gündemden düşürülmemesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Emin Demiryol da etkinliği anlamlı bulduğunu ifade ederek, "İçimiz yanıyor. Bu platforma duygularımızı yazıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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Gülistan Caddesi, İsrail, Batman, Gazze, Son Dakika

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