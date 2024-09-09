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Narin Güran için yürüyüş düzenlendi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için Batman'da yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

09.09.2024 20:09
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BATMAN'da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için Batman'da yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Belediyesi Eş Başkanları Gülistan Sönük ve Yeşil Işık, Batman Demokrasi Platformu bileşenleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Milletvekili Zeynep Oduncu, buradaki konuşmasında sorumluların ceza alması gerektiğini belirterek, "Biz 19 gündür küçücük bir köyde kaybolan bir çocuğun bulunamamasını kabul etmiyoruz. Bu sistematik bir şekilde bilerek yok edilen bir çocuktan, katledilen bir çocuktan söz ediyoruz. Bu Türkiye'deki cezasızlık politikalarının bir gerçeğidir. Eğer bugün bu ülkede cezalar caydırıcı olmuş olsaydı bugün tecavüz de taciz de uyuşturucu da katledilen çocuklar da olmayacaktı. Kaybolan bir çocuğun 19 gün boyunca bulunamaması Türkiye'deki maalesef çürümüşlüğün adının ta kendisidir. Biz böyle bir ülkenin yaratılmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bu konuda kimin açığı varsa, derhal açığa çıkartılmalıdır ve kim ceza alması gerekiyorsa bunların hepsi cezalandırılmalıdır. O yüzden diyoruz, çocuklar susar, hayvanlar susar siz susmayın. Sustukça sıra size gelecek" dedi.

Basın açıklamasının ardından ellerinde Narin Güran'ın fotoğraflarını taşıyan grup, Kürtçe 'Kirli ellerinizi çocukların üzerinden çekin' yazılı döviz açıp, Atatürk Parkı'ndan DEM Parti İl binasına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Narin Güran için yürüyüş düzenlendi
Kaynak: DHA

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