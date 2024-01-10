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Batman OSB'de kurulan firma 30 ülkeye meyve suyu ihraç ediyor - Son Dakika
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Batman OSB'de kurulan firma 30 ülkeye meyve suyu ihraç ediyor

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan bir firma, 9 yıl içinde 30 ülkeye meyve suyu ihraç etmeye başladı. Firma, 2014 yılında kurulan fabrikada meyve suyu üretimine başladı ve devletin sağladığı desteklerle ihracata başladı. Başta Küba, Amerika, Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç ve Japonya olmak üzere ihracat yaptığı ülke sayısını zamanla 30'a çıkardı. Firma, ayrıca taze ve dondurulmuş meyve ihracatı da yapmaktadır.

Batman OSB\'de kurulan firma 30 ülkeye meyve suyu ihraç ediyor
10.01.2024 - 13:13,
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Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 9 yıl önce kurulan firma, 30 ülkeye meyve suyu ihraç ediyor.

Batman'da iki girişimci tarafından 2014 yılında OSB'de 17 bin metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık alan olmak üzere 27 bin metrekare alanda kurulan fabrikada meyve suyu üretimine başlandı.

Devletin sunduğu desteklerle 5 yıl önce ihracata başlayan firma, başta Küba, Amerika, Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç ve Japonya olmak üzere ihracat yaptığı ülke sayısını zamanla 30'a çıkardı.

Kentte 4 bin 500 dönüm bahçede meyve üretimi de yapan firmanın 2025 hedefi ise ikinci bir fabrika daha kurup ihracat yaptığı ülke sayısını 40'a çıkarmak.

Yılda 75 bin ton meyve suyu konsantresi üretebiliyorlar

Firmanın yönetim kurulu üyesi Salih Yıldız, AA muhabirine, fabrikanın 2014 yılında Batman OSB'de kurulduğunu anımsatarak, fabrika dışında 4 bin 500 dönüm bahçede tarla ve bahçe bitkileri yetiştirdiklerini söyledi.

Firma bünyesinde soğuk hava deposu, konsantre üretim tesisi ve meyve suyu fabrikası bulunduğunu aktaran Yıldız, yılda 75 bin ton meyve suyu konsantresi, meyve suyu tesisinde de yıllık 86 milyon litre meyve suyu üretebildiklerini bildirdi.

Yaklaşık 44 çeşit ürün çıkardıklarını anlatan Yıldız, iç piyasanın dışında farklı ülkelere ihracat da yaptıklarını aktardı.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Batmanlı bir firma olarak dünyanın 30 ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin başında Küba, Amerika, Almanya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Japonya, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan geliyor. İhracatı ürünümüzün kalitesi ve çabalarımızla yapıyoruz ama öbür taraftan devletin de ihracatçıya sağladığı destekleri de unutmamak lazım. Devletin sağladığı destekler bu kadar ülkeye ihracat yapmamıza katkı sağladı."

Taze ve dondurulmuş meyve de ihraç ediliyor

Hedeflerinin gelecek yıl ihracat yaptıkları ülke sayısını 40'a çıkarmak olduğunu bildiren Yıldız, şirket bünyesinde 125 kişinin istihdam edildiğini, üç vardiya şeklinde çalıştıklarını aktardı.

Meyve suyu dışında taze ve dondurulmuş meyve ihracatı da yaptıklarını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Taze ve dondurulmuş meyveleri başka ülkelere de ihraç ediyoruz. Böğürtlen ihraç etmek çok zor ama burada yine Türk Hava Yollarının bize sağladığı destekle bunu yapıyoruz. Kargo uçaklarla gönderiyoruz ürünlerimizi. Taze ve dondurulmuş ürünlerimizi de Singapur, Malezya, Hong Kong, Katar, Suudi Arabistan ve Rusya'ya gönderiyoruz."

İhracat yaptıkları ülkelerin hijyen, ürünün sağlığı ve kalitesine önem verdiğini dile getiren Yıldız, güzel ve kaliteli ürünü üretip ihraç etmenin ülke ve Batman adına gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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