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Batman'da PKK ve DEAŞ Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da PKK ve DEAŞ Operasyonunda 1 Tutuklama

Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 21 şüpheli gözaltına alındı. PKK soruşturması kapsamında 19 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. DEAŞ operasyonunda ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman\'da PKK ve DEAŞ Operasyonunda 1 Tutuklama
05.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 17:07
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Batman'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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