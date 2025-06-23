Batman'da Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Batman'da Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman\'da Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
23.06.2025 21:56
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Sason'da bilirkişi heyetini taşıyan araç şarampole yuvarlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığında görevli şoför Mazlum Yılmaz olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren Mehmet Cabir Alper, Aliye Yılmaz, Mustafa Serdar Akgönül ve Fesih Barut'un cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mazlum Yılmaz'ın naaşı da Sason Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, kazada ölen Mazlum Yılmaz'ın yakınlarıyla görüşerek başsağlığı diledi.

Müze Müdürü Alper ve şoför Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Batman Müze Müdürü Alper'in cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Emin Terece Camisi'nde İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Alper'in cenazesi, Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Vali Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mazlum Yılmaz'ın cenazesi de kılınan namazın ardından Sason ilçesi Erdemli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Aydemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason ilçesinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiği bildirildi.

İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki tarihi yapıların restorasyonu için keşfe giden bilirkişi ekibinin geçirdiği elim trafik kazasında üniversitemiz öğretim elemanlarından Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül hayatını kaybetmiştir. Merhume ve merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Batman Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

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