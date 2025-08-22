Batman'da Tümör Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Batman'da Tümör Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

22.08.2025 12:06
73 yaşındaki Recep Çelebi, mesanesindeki tümörden ameliyatla kurtuldu ve sağlığına kavuştu.

Batman'da mesanesinde tümör bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da gittiği hastanede mesanesinde tümör olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Recep Çelebi, tavsiye üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan incelemelerin ardından Çelebi, Üroloji Uzmanı Uzman Dr. Ekrem Yıldırak tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 3,5 saat süren ameliyat sonucu mesanesinden tümör çıkarılan Çelebi, sağlığına kavuştu.

Üroloji Uzmanı Yıldırak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çelebi'nin mesane ve idrar kanallarında oluşan tümörün ilaç ve kapalı ameliyatla tedavi edilemeyecek boyutta olduğunu söyledi.

Tümörden kurtulmak ve kanamayı durdurmak için idrar kesesi, idrar kanalları ve prostatı aldıklarını belirten Yıldırak, "Bağırsaktan yapay mesane yaptık. Kanama riski ortadan kalktı ve tümör temizlendi. Bu ameliyat hastanemizde ilk kez yapıldı. Benzer rahatsızlığı bulunan hastalarımıza burada bu tür ameliyatları yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da Tümör Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

