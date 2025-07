Batman'da Yüzme Tehlikesi Uyarısı

BATMAN'da geçen yıl 10 kişinin suda boğularak hayatını kaybetmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batman Çayı, Hasankeyf ve su kanalları gibi yüzmek için tehlikeli bölgelerde vatandaşları bilgilendirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Sema Yıldırım, bu alanların yüzmeye uygun olmadığını belirterek, "Bu tarz sularda yüzmenin çocuklarımız için acı kayıplar oluşturabileceğinin farkına varalım. Daha dikkatli ve duyarlı davranalım dedi.

Batman'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla birlikte serinlemek ve piknik yapmak isteyenler su kenarlarına gidiyor. Geçen yıl 10 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kentte, bu yıl da benzer olayların yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler yaz sezonu boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek, Batman Çayı, baraj gölü, gölet ve sulama kanallarının yüzmeye uygun olmadığı ve bu alanlarda yüzmenin tehlikeli olduğu bilgisini veriyor. Ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtılıyor. Geçen ay ise Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından su altı kamerasıyla yapılan çekimlerde, kentteki suların dip kısmının balçıkla kaplı olduğu, suyun kirli olduğu ve görüş mesafesinin yetersiz olduğu tespit edildi. Yapılan bilgilendirme çalışmaları yaz boyunca devam edecek.

'SU HAYATTIR, TEDBİRSİZLİK CAN ALMASIN'

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Sema Yıldırım, "Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu Batman ilimizde, geçtiğimiz yaz döneminde boğulma sonucu yaşanan can kayıpları hepimizi derinden etkiledi ve üzdü. Aynı kayıpların ve üzücü durumların tekrar yaşanmaması adına, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak bu yıl da hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her gün yüz yüze iletişim kurduğumuz çocuklarımıza ve gençlerimize, Batman Çayı, Hasankeyf, su kanalları gibi yerlerin yüzmek için tehlikeli olduğunu anlatıyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızdan da bu konuda bizlere yardımcı olmanızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgilendirmenizi, uyarmanızı rica ediyoruz. Su hayattır, tedbirsizlik can almasın diyoruz. Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı, güzel bir yaz tatili diliyoruz. Batman'daki sular yüzmek için elverişli değil, bu tarz sularda yüzmek tehlikelidir. Bu sularda yüzmenin çocuklarımız için acı kayıplara yol açabileceğinin farkına varalım. Daha dikkatli ve duyarlı davranalım" dedi.

'ÇOCUKLARIMI SUDAN UZAK TUTUYORUM'

Batman çayı kenarına çocuklarıyla piknik yapmak için gelen 3 çocuk annesi Negrican Özer (29), çocuklarını sudan uzak tutuğunu ifade ederek, "Ailece piknik yapmaya geldik. Her sene boğulma vakalarını duyup, üzülüyorum. Bu yüzden çocuklarımın suya yaklaşmamasına çok dikkat ediyorum, su kenarından uzak tutuyorum. Bu haberleri duyduğumuzda içimiz, yüreğimiz acıyor. Allah korusun böyle bir şeyle karşılaşmamak için çok dikkat ediyorum. Tüm vatandaşlarımız lütfen bu konuda çok dikkat etsinler diye konuştu.

'BİR DAHA ASLA KANALA GİRMEYECEĞİM'

Bir süre önce serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren İsmail Azad Avcıoğlu (9) da Ben arkadaşlarımla beraber hava sıcak olduğu için kanala gittim. Arkadaşlarımla serinlemek için yüzmek istedik. Kanala girdik ama bu sefer oradan çıkamadık. Çıkamayınca bağırarak yardım istedik. Çevremizdeki vatandaşlar koşup beni kurtardı. Ben boğulma tehlikesi geçirirken çok korktum. Bir daha asla kanala girmeyeceğim. Kanalın ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Ne ben ne de arkadaşlarım bir daha kanala yaklaşmayacağız. Bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen sulama kanallarından uzak durun dedi.