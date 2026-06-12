Batman'daki faili meçhul cinayet aydınlatıldı, 11 gözaltı - Son Dakika
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Batman'daki faili meçhul cinayet aydınlatıldı, 11 gözaltı

12.06.2026 15:30
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Adalet Bakanı Gürlek: - "Faili meçhul dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatılmıştır" - "Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021'de Batman'da hayatını kaybeden Mehmet Şirin Çelik hakkındaki faili meçhul dosyanın yeniden ele alınarak aydınlatıldığını, soruşturma kapsamında 11 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile yürütülen güçlü işbirliği ve koordinasyon sayesinde, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına, hiçbir failin adaletten kaçmasına müsaade etmediklerini kaydetti.

Bu kapsamda Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele aldığını belirten Gürlek, "Devletimizin adaletin tecellisi konusundaki sarsılmaz kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Batman'da 2021'de hayatını kaybeden Mehmet Şirin Çelik hakkındaki soruşturmanın yeniden ele alındığını ve aydınlatıldığını belirten Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

"2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatılmıştır. Cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair kanıtlara ulaşılmış, faillerin hedef şaşırtmak ve suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planlar boşa çıkarılmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Jandarma tarafından bugün Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Bakan Gürlek, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin adaletten kaçışın mümkün olmadığının altını çizerek, "Suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağı hususundaki irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman'daki faili meçhul cinayet aydınlatıldı, 11 gözaltı - Son Dakika

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