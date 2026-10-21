Batman merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

BATMAN merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Batman merkezli Van, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Mersin'de belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde 24 kilo 600 gram ve 19 gram metamfetamin, 7 kilo 400 gram skunk, 420 gram sentetik kannabinoid ile 12 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,