(BATMAN) - Tülay Hatimoğulları: 'Geleneksel kıyafetlerini giyip halay çekenler suçlu ilan edilmiş'

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(BATMAN) - Mersin'de başlayıp, ardından Ağrı ve Siirt'te çektikleri halayla terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklamalara tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Geleneksel kıyafetlerini giyip halay çekip, Kürtçe müzik söyleyenler suçlu ilan edilmiş. Bu, kayyumcu zihniyetin devamıdır" dedi.

Halkaların Eşitlik ve Demokrasi Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beraberindeki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Batman Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyareti öncesi gündeme ilişkin açıklamada bulunan Hatimoğulları, kayyum uygulamalarına değindi.

Kayyum uygulamasını siyasi bir darbe olarak gördüklerini söyleyen Hatimoğulları, kayyum atanmasının hem Türkiye'nin yasalarına hem de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna vurgu yaptı. Hatimoğulları, "Biz kayyumla ilgili çok konuştuk ve çok konuşmaya devam edeceğiz. Kayyum bugün bir siyasi darbedir, Anayasa'nın çiğnenmesi demektir. Kayyum, Venedik Protokolü'nün hayata geçmemesi demektir. Kayyum, Avrupa Birliği Yerel Yönetim Özerklik Şartı'na uymamak demektir. Yani kayyum atamak demek, birçok aşamasıyla suçtur. Birçok aşamada suç işlenmiştir. Hem Türkiye'nin yasalarınca hem de taraf olunan uluslararası sözleşmeler nezdinde suçtur. Bugün Kürt halkına sen seçmezsin, seçilemezsin diyenler bunu bir kez daha düşünmek zorundalar. Kurdukları düzmece senaryolarla halkın iradesini elinden alma yönteminden vazgeçmeliler" diye konuştu.

'Düğünlerde herkes kendi gelenek ve göreneklerine göre oynamıyor mu?'

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, çektikleri halayda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yaşanan tutuklamalara da değinen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bugün Kürt halkına uygulanan bu politikalar, yani kayyumcu zihniyet ve anlayışın dile ve müziğe nasıl sirayet ettiğini birkaç gündür devam eden operasyonlarla, gözaltılarla bir kez daha tanıklık ettik. Mersin'de başlayan, Ağrı'da, Siirt'te devam eden, düğünlere katılmış olanlar Kürtçe müzik söylemiş olanlar, geleneksel kıyafetlerini giyip halay çekip, Kürtçe müzik söyleyenler suçlu ilan edilmiş. Bu, kayyumcu zihniyetin devamıdır. 1990'lı yılarda düğünlerin basıldığını biliyoruz. Farklı dillerde müzik yaptıkları için damadın, gelinin gözaltına alındığını biliyoruz. Ailelerin gözaltına alındığı günleri yaşadık. Şimdi bizi o günlere geri döndürmek isteyen o anlayışın bu uygulamada kasti nedir? Bugün Türkiye'de zeybek, horon, oynanmıyor mu? Düğünlerde herkes kendi gelenek ve göreneklerine göre oynamıyor mu? Kürt halkının çektiği halayı politik anlam yükleyerek, sizler muhalifsiniz anlamını kaba bir şekilde yükleyerek buradan bir sonuç çıkarmak istiyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Türkiye farklı halkların, farklı inançların bir arada yaşadığı ülkedir. Herkes kendi dilinde düşünecek. Herkes duygusunu kendi dilinde hissedecek. Elbette ki insanların mutluğu olduğu düğün günlerinde, kendi anadillerinde düğün yapmak kadar doğal bir hak yoktur. Bu hakkı dahi Kürdün elinden almaya çalışarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bugün gözaltı ve operasyonlarla gerekçe şu söylenmiş, "Siz Kürtçe müzik söylediniz ve kıyafet giymişsiniz diye biz sizi aldık, almak zorundaydık. Sosyal medyanın bir baskı oldu, biz buna mecburduk" kolluk kuvveti bunu gözaltındakilere söylemiş. Buradan bir kez daha uyarıyoruz, sosyal medyada bu algıyı yaratan ak troller ve MHP'nin ta kendisidir. Bunu asla kabul etmiyoruz. İktidarın küçük ortağıyla birlikte Kürt halkına büyüttüğü bu düşmanlık bir an önce son bulmalıdır. "

Hatimoğulları, Batman'daki temasları kapsamında çektikleri halay gerekçesiyle 3 çocuğu tutuklanan ve kendisine de ev hapis verilen Filiz Taşkesen'i evinde ziyaret etti.