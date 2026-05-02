500 kişilik ekip 17 saat aradı! Minik Melike sağ salim bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde dün 15.00 sıralarında, çobanlık yapan babasının peşinden giden 2.5 yaşındaki Melike E'nin kaybolduğu fark edildi.

500 KİŞİLİK EKİP HER YERDE ARADI

Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramada sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen yaklaşık 500 kişilik ekip, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

17 SAAT SONRA SAĞ SALİM BULUNDU

Arama çalışmaları, 17 saat sonra sabah 08.00 sıralarında sonuç verdi. Melike, köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan Melike, jandarma ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Melike'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.