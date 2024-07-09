Bayburt\'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Genç Hayatını Kaybetti

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BAYBURT'ta mezrada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Muhammet Ali Küçük (16), hayatını kaybetti. Kentte yıldırım düşme anları kamerayla kaydedildi.

Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisindeki mezrada büyükbaş otlatan Muhammet Ali Küçük'e akşam saatlerinde sağanak sonrası yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Küçük, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kentte art arda yıldırım düşme anları da kameraya yansıdı. Görüntülerde; yıldırım düşmesiyle gecenin aydınlanması yer alıyor.