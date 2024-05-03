Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

Bayburt Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Etkinlikte öğrenci ve akademisyenler, İsrail aleyhine sloganlar atarak Türkçe ve İngilizce yazılı dövizler taşıdı. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Filistin'deki soykırımı kınayarak, ABD'deki gösterilere destek verdiklerini belirtti. Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı da basın açıklaması yaptı.

03.05.2024 15:23  Güncelleme: 15:39
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Bayburt'ta üniversite öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine düzenledikleri yürüyüşle destek verdi.

Bayburt Üniversitesi Filistin Dayanışma Platformunca düzenlenen etkinlik kapsamında kampüsteki Köseoğlu Camisi avlusunda bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, Türkçe ile İngilizce yazılı dövizler ve pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana hunharca bir soykırımın devam ettiğini söyledi.

Dünya kamuoyunun şiddetle protesto etmesine karşın İsrail'in ABD'nin de desteğiyle geri adım atmadığını belirten Türkmen, "Bu hafta şiddetini artırarak özellikle ABD'de başlayan kampüslerdeki gösterilere Bayburt'tan bir ses vermek üzere bizde burada bir araya geldik. ABD'deki o kitlelere uygulanan orantısız gücü gördünüz. Hatta dünyaca ünlü bilim insanlarına, felsefe bölüm başkanına yapılan muameleyi gördük." dedi.

Türkmen, yaşananların işin nereye geldiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Tüm bunlara rağmen vicdan ehli insanlar, öğrenciler geri adım atmıyorlar ve bu protestolarına da mütemadiyen devam ediyorlar. Kampüslerdeki eylemler yayılarak devam ediyor." diye konuştu.

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk Turan da öğrenci toplulukları adına basın açıklamasını okudu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Gazze halkı için dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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