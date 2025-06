Bayburtlular CHP Mitingi Öncesi Sorunlarını Anlattı: "İktidar Bayburt'u Çantada Keklik Görüyor", "Büyük Sorunumuz Göç, İşsizlik ve Belediyecilik"

Haber: Orhan Bozkurt/ Kamera: Tunahan Güler

(BAYBURT) - CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Bayburtlular hak ve adalet talebinin yanı sıra kentin sorunlarına dikkat çekti. Bir esnaf "Üretim yok. Bunlara rağmen iktidar partisinin Bayburt'u tahminim çantada keklik olarak görüyor. Ona göre yatırımlar, diğer teşviklerde Bayburt en sonlarda" derken bir diğeri, "İlla Bayburt'ta AK Parti kazanacak veya MHP kazanacak diye bir şey yok. Bir de sol gelsin. Bayburt'ta en büyük sorunumuz göç, sonra işsizlik, sonra belediyecilik" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın Bayburt'ta yapılacak. ANKA Haber Ajansı ekipleri, miting öncesi Bayburt sokaklarında kentin nabzını tuttu Bayburtlu bir berber esnafı, "Bayburt'ta hayat nasıl gidiyor" sorusuna, "Bayburt şu anda iyi. Canlı, yaz sezonu açıldı. Yazlıkçılarımız, misafirlerimiz hepsi geldi. Bir sıkıntı yok şu an için. İşler hamdolsun, biraz düşüş var ama okullar kapanmadı, pazar günü de sınav var. Okullar kapandıktan sonra da inşallah daha iyi olur. Bayburt'ta en önemli sorunumuz nüfus. Kışın nüfusumuz bayağı bir azalıyor. Tek sıkıntımız nüfus" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın Bayburtta miting yapmasına ilişkin ise, "Misafir baştacı, iyi. Gidip dinleyeceğiz onu da" dedi.

"20 sene milletvekili oldu bir kazık çakmadı"

Bayburt'tun en önemli sorunu işsizlik ve göç olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Bizim milletvekillerimiz, yıllardır burada milletvekili oldu. Adam 20 sene milletvekili oldu şuraya bir kazık çakmadılar. Bu adamı da tanımıyorum ama dediklerine göre sağlıkçı, profesör abimiz varmış. Bu da hastaneyi güzel yapmış. Benim hanım diyaliz hastası. Güzel şeyler olduğu zaman takdir ederiz ama göç ve işsizliği önlemesi lazım. Olmazsa gidiyor. Nüfusa gittim bir işim vardı bin 200 kişi gitti dedi. Ailece terk etmiş. Çünkü iş yok" diye konuştu.

Bir başka Bayburtlu, "Gelsin gelene kapımız açık. Illa Bayburt'ta AK Parti kazanacak veya MHP kazanacak diye bir şey yok. Bir de sol gelsin. Bayburt'ta en büyük sorunumuz göç, sonra işsizlik, sonra belediyecilik. Bayburt milletvekilimiz çok iyi" dedi.

"İktidar partisi Bayburt'u çantada keklik olarak görüyor"

Dünya Karadeniz Federasyonu Bayburt İli Genel Başkan Yardımcı Hacı Dursun Yaşaroğlu ise CHP mitingi öncesi çeşitli engeller çıkarıldığına yönelik eleştirileri ve Bayburt'un sorunlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bayburt en fazla göç veren illerin başında. Tarım ve ekonomi hemen hemen bitme noktasında. Hayvancılık keza öyle. Vatandaşlarımız, köyden şehir merkezine gelenler lokantalarda eskisi gibi oturup yemeklerini çocuklarıyla birlikte yiyemiyorlar. Gerçekten Bayburt şu son yıllarda tek başına iktidar olan bir partinin birinci olduğu bir vilayet. Bunlara rağmen maalesef Bayburt'ta ekonominin saç ayaklarından birisi üretimdir. Üretim yok. Bunlara rağmen iktidar partisinin Bayburt'u tahminim çantada keklik olarak görüyor. Ona göre yatırımlar, diğer teşviklerde Bayburt en sonlarda. Milli ve dini duygular üzerinden sömürülen bir Bayburt vilayetimiz var.

"Birçok kişi sesini çıkaramıyor, büyük baskı var"

CHP Genel Başkanı Özgür Bey yarın buraya geliyor. Bayburtlular misafirperverlikten dolayı sonuna kadar sahip çıkacaktır. Ama duyuyoruz, engellemeler var. Ne gibi engellemeler var; meydan ile ilgili bir talepleri oldu kabul edilmedi. En küçük ve dar alan verildi. Partinin yanıdna özellikle sivil toplum örgütlerinden bir ricam oldu bir mesaj yayınlayalım dedim. Böyle bir açıklama yapamayız denildi. Fakat tam tersine AK Parti konu olduğu zaman hepsi ayaklanıyor. Şöyle bir gereçk var; sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla CHP birinci parti. Öyle ya da böyle bir iktidar değişikliği söz konusu. Bunu bir Bayburtlu olarak görüyorum, okuyoruz. Birçok kişi sesini çıkartamıyor açıkçası. Büyük bir baskı var. Ünversiteden tutun esafa ne bir açıklama ne de bir röportaj var ne de bir konuşma ortamına bile giremiyorlar. Büyük bir baskı var. Baskıyı nereden görüyoruz, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu vatandaş olarak da izlediğimiz zaman görüyoruz ki gerçekten ortada bir yolsuzluktan bahsediliyor AK Parti kanalları ama hukuka intikal etmiş, açılmış bir dava yok. Yazılı ve görsel medyada AK Parti medyası bunu çok iyi yapıyor, vatandaş da gördüğüne inanıyor. Ev kiraları artmış durumda, çocuklarımız okuyup mezun olduktan sonra Bayburt'ta daire almaya kalkacak 4-5 milyon civarında 3+1 daireler. Eskiden çalışırdı emekli maaşı ve birikimleriyle beraber çocuklarının hayatını garantiye alırdı. Maalesef ileriye dönük gelecek nesillerimizi riske atan bir iktidar olmasına rağmen..."

"İnanın derdimizi anlatmakla bitiremiyoruz"

Bir başka vatandaş ise, "Bayburtumuzun genel çerçevesine baktığımızda kahveler ve berberlerden başka bir şey göremiyoruz. Bir işgücü yoktur. İş gücümüz olmadığı gibi de göç oluyor. Dolayısıyla işsizlik sorunumuzu da sizin aracılığınızla iletelim. Diğer sorunumuz ise gençlerimizin herhangi bir mesleği yok. Yani bir meslek okulumuz, fabrikamız yok. Pahalılık. Çok pahalı. Ne bir ayakkabı alabiliyoruz ne de elbise... İnanın derdimizi anlatmakla bitiremiyoruz. Yetkililer duysunlar sesimizi" dedi.

"Bunlar idare etmez de kim idare eder"

Uzun yıllar Avrupa'da yaşadığını belirten bir başka yurttaş ise şu görüşleri dile getirdi:

"Avrupa'ya göre Türkiye değişik. Son zamanlarda açıyorum televizyonu yarım saat vurdu, kırdı, çaldı, kaçtı... Böyle memleket olmaz. Ben parti falan bilmiyorum. Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki akıllara ziyan. Avrupa'daki emekliler de iyi burada da iyi. Burada enflasyon azaldı gibi. Şimdi sorsak battık, gittik. Normal konuşmak lazım. Hakkı, adaleti anlatmak lazım. Bunlar olmaz da kim olur. Bu kadro olmaz da kim olur. Gösterin ben de destekleyeyim. Bayburt'ta CHP olsa ne AK Parti olsa ne. Bayburt'u ben hesaba almıyorum. Bunlar idare etmez de kim idare eder? Bu adamlar dört dörtlük olmasa bile karşısında kimseyi görmüyorum. Bu gitsin de bu gelsin... Yok arkadaş. Bunların yerini dolduracak ki gelecek. Üstelik fazlası olacak. Bakıyorum, adam çıkıyor etten, sütten konuşuyor. Sen bir parti liderisin, sen parti lideri olarak Türkiye'nin haklarını savunacaksın. Ben muhalefet yapayım diye Türkiye battı, gitti demememen lazım."