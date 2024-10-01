Baykar Deprem Konutlarında Yaşam Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baykar Deprem Konutlarında Yaşam Başladı

Geniş Video İzle

Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarında ilk aileler yaşamaya başladı, yeni evlerine teşekkür ettiler.

01.10.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji devi Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarında yaşam başladı

Yeni yuvasına kavuşan Erkan Uysal: "Yeni evimiz sayesinde kışları sıcak, rahat ve huzurlu olacak"

Depremzede Vatandaş Tuğba Uysal: "Baykar grubuna bu konutu yaptığı için teşekkür ederiz"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde teknoloji devi olan Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konuttan oluşan deprem konutlarında yaşam başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Bölgenin yeniden ihyası ve inşası için hayırsever vatandaşlarda devlet tarafından yürütülen çalışmalara destek olmuştu. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde teknoloji devi Baykar'da 19 bloktan oluşan 352 konutun inşası için çalışmalara başlamıştı. Gece, gündüze ve 7 gün 24 saat süren çalışmaların neticesinde geçtiğimiz günlerde Baykar tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmişti. Evinin anahtarını teslim alan Uysal, ailesi Baykar tarafından inşa edilen konutlarda yaşamaya başlayan ilk aile oldu.

"Sıcak yuvamızda ailemizle beraber Allah'ın izniyle çok daha güzel günlerimiz olacak"

Baykar tarafından inşa edilen deprem konutunda yaşayan Erkan Uysal, "6 Şubat depreminden biz de etkilendik ve yakın çevremizdekileri de kaybettik. 6 Şubat'taki felaketi bütün Dünya ve Türkiye'ye gördü. Bu depreminin altından kalkmak kolay değildi. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızla beraber bize Hatay'ımızı ayağa kaldırmaya çalıştılar ve hala da çalışıyorlar. Çok şükür şu anda ben konteynerde kalıyordum ve şu anda bize çekilişte BAYKAR konutlarında konut çıktı. Konutumuz çok güzel. Yeni evimiz sayesinde kışları sıcak, rahat ve huzurlu olacak. Herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Sıcak yuvamızda ailemizle beraber Allah'ın izniyle çok daha güzel günlerimiz olacak" dedi.

"Evlerin sağlam olduğuna inanıyoruz çünkü yapım aşamasında birebir gördük"

Yeni mutfağında şehrinin yöresel yemeklerini yaptığını ifade eden Tuğba Uysal, "Bu konut gayet kullanışlı oluyor. 3 çocuğuma ve bize yeterli geliyor. Yeni mutfağımda yöresel yemeklerimizi rahat rahat yapıyoruz. İnşallah artık yıkım olmayacak. Evlerin sağlam olduğuna inanıyoruz çünkü yapım aşamasında birebir gördük. Güvende olduğumuzu hissediyoruz. Yeni evim hoşuma gitti. Çocuklarım için yeterli çalışma masalarını koyabildim ve çok rahat sığdık. BAYKAR grubuna bu konutu yaptığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Baykar Deprem Konutlarında Yaşam Başladı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Uysal, Teknoloji, Antakya, Deprem, Güncel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baykar Deprem Konutlarında Yaşam Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 Açıklamalar peş peşe geliyor Pezeşkiyan’dan Netanyahu’ya mesaj var Açıklamalar peş peşe geliyor! Pezeşkiyan'dan Netanyahu'ya mesaj var
20:02 İsrail’in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı İsrail'in Yafa kentinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: Baykar Deprem Konutlarında Yaşam Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement