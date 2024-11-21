Baykar, Hırvatistan’a Bayraktar TB2 SİHA İhraç Edecek

Güncel

Baykar ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük insansız hava aracı firması olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA'nın Hırvatistan'a ihracatı için anlaşmaya imza attı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen törende, ihracat anlaşması Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalandı. Bu imzayla birlikte Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin daha envanterine girdi.

Uzmanlar tarafından "muharebe sahasının doğasını değiştiren SİHA" olarak tanımlanan Bayraktar TB2, Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler tarafından tercih ediliyor. Milli SİHA'lar Kasım 2024 itibarıyla NATO üyesi 6 ülke ile AB üyesi 4 ülkenin envanterinde yer alarak başarıyla görevlerine devam ediyor.

"Geçmişten gelen dostluğumuz, yüksek teknoloji ve ortak vizyonla daha güvenli bir geleceğe taşınıyor"

Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, tarihi bir gün daha yaşandığını belirterek, "Bayraktar TB2 SİHA artık Hırvatistan semalarını da koruyacak. Türkiye ile AB üyesi ve NATO müttefikimiz Hırvatistan arasında imzalanan bu anlaşmayla, doğrudan milli savunma teknolojisi ihracatında bir ilki gerçekleştirdik. Geçmişten gelen dostluğumuz, yüksek teknoloji ve ortak vizyonla daha güvenli bir geleceğe taşınıyor." ifadesini kullandı.

2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen ve dünyanın dört bir tarafında görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Eylül 2024 itibarıyla 950 bin saatlik uçuş süresini başarıyla geride bıraktı. Böylece Türk havacılık tarihinin en uzun süre gökyüzünde kalan milli hava aracı oldu.

Türk havacılık tarihinin önemli rekorlarının sahibi olan Bayraktar TB2, 27 bin 30 feet ile kendi sınıfında Türkiye irtifa rekoru kırdı. Milli SİHA, 16 Temmuz 2019'da Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi şartlar ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak bir diğer rekora imza attı.

Milli SİHA Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği test uçuşlarında otonom fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren dünya üzerindeki ilk ve tek SİHA olarak havacılık tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Savaş jetlerinin önemli kaçış manevralarından biri olan fıçı tonosu, şimdiye kadar dünya üzerinde hiçbir SİHA tarafından başarılamadı.

Bayraktar TB2 SİHA'lar uluslararası operasyonlardaki üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Türkiye'nin terörle mücadelesinde üstlendiği kritik rollerin yanı sıra görev aldığı uluslararası operasyonlarda üstün performanslarıyla kendilerini kanıtladı. Milli SİHA'lar, farklı coğrafyalarda görev aldıkları çatışma ve savaşların yanı sıra 30 yıllık Karabağ işgalinin sona erdirilmesinde kilit rol oynadı.

Milli İHA'lar, güvenlik görevlerinin yanında deprem ve sel gibi felaketler, arama kurtarma operasyonları, düzensiz göç takibi ve orman yangınlarıyla mücadele gibi sivil görevlerde de etkin rol alıyor. 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde görev alan Bayraktar TB2 İHA'lar, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 417 saat 6 dakika uçarak görev icra etti. Bu kapsamda toplamda 8'i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli toplam 42 Bayraktar TB2 görev aldı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise 2020 ile 2024 yılları arasında toplam 4 bin 91 yangın Bayraktar TB2 İHA'lar tarafından ilk anda tespit edilerek büyümeden söndürüldü.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı.

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.