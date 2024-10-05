Bayraklı'da Nitelikli Yağma Suçlamasıyla Tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde nitelikli yağma suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, D.O'ya tehditle senet imzalatıp hesabına zorla para transferi yaptırdığı iddia edilen U.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonla U.Ç. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklandı.
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