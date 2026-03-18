Bayram tatiline gelen işçi, silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
Bayram tatiline gelen işçi, silahlı saldırıda öldü

Bayram tatiline gelen işçi, silahlı saldırıda öldü
18.03.2026 17:29
ORDU'nun Ünye ilçesinde bayram tatili için memleketine gelen inşaat işçisi Fatih Tefir (36), kaldırımda yürürken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde bayram tatili için memleketine gelen inşaat işçisi Fatih Tefir (36), kaldırımda yürürken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerinde yürüyen Fatih Tefir'e, elektrikli bisikletli üzerindeki bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırganın yaklaşık 10 el ateş ettiği saldırıda Tefir ağır yaralandı. Tefir, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, 10 adet boş kovan bulundu. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Fatih Tefir'in İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı ve bayram tatili için memleketi Ünye'ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayram tatiline gelen işçi, silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
