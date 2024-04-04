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Tarih, kültür, doğa ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Trakya, bayram tatilinde binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olmasının yanında Roma ve Bizans medeniyetlerine de ev sahipliği yapan Edirne, camileri, köprüleri ve hamamlarıyla medeniyetlerin izlerini taşıyor. Özellikle Selimiye Camisi, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Gastronomi açısından da lezzet şöleni sunan Edirne, tava ciğeri, badem ezmesi ve Kavala kurabiyesiyle damakları tatlandırıyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, kentin zengin kültürel mirası, doğası ve gastronomisiyle turistlerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kentin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Bacıoğlu, "Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla açık hava müzesi Edirne ziyaretçilerini almaya başladı. Bayram tatilinin de bahar ayına denk gelmesi çok yoğun bir dönem geçireceğimizin göstergesi." dedi.

Bacıoğlu, kentteki turizm tesisleri ve işletmelerin bayram yoğunluğu öncesi hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Trakya'nın dolu dolu bir tatil rotası oluşturduğunu anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir nüfusa sahip olan İstanbul olmak üzere çevre illerden hem bireysel olarak hem de tur şirketleri aracılığıyla binlerce turist Trakya'ya gelecek. Turistler turlarına Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarından başlayıp, Edirne'de tarihi yerleri görüp yöresel lezzetleri tadabilirler.

Daha sonra güneye doğru ilerleyip Ege ve Marmara kıyılarını gezip Tekirdağ'da ziyaretlerini tamamlayabilirler. Trakya'ya gelenlerin 3 denizi ve 3 şehri görüp, çok güzel vakit geçireceklerini umuyorum."

Doğanın kucağında huzur: Kırklareli

İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Kırklareli eko turizmi, mağaracılık ve sportif amaçlı turizm faaliyetleri, Mimar Sinan rotası ve coğrafi işaretli ürünleriyle dikkat çekiyor.

Geç Roma Dönemi'ne ait Trakya'nın tek antik tiyatrosunun bulunduğu "sakin şehir" Vize'nin tarihi yapıları da ilgi görüyor.

Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların 8 bin yıllık tarımsal faaliyetlerinin maketlerle anlatıldığı Aşağıpınar ören yeri de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanları da içinde barındırdığı göller, endemik bitki çeşitleri ve yaban hayatı ile görülmeye değer.

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Demirköy ilçesindeki dökümhanesi, Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa da kentte gezilebilecek yerler arasında bulunuyor.

Kırklareli, coğrafi işaretli kıvırcık kuzusundan elde edilen köftesi, üzümden yapılan hardaliyesi, meşe balı, peyniri, manda yoğurdu gibi ürünleriyle de ön plana çıkıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Kırklareli'nin özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin Balkanlar'a açılan kapı olduğunu belirten Şen, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.

Kentte pek çok tarihi ve kültürel alan bulunduğunu dile getiren Şen, "Kırklareli'nin kendine özgü bir ekosistemi var. Istrancalar'da tabiatın zenginliği, dinginliği, doğanın o eşsiz manzarası eşliğinde huzuru bulabilirsiniz. Kırklareli'ne başlı başına bunun için gelmelerini tavsiye edebilirim. Longozları görmelerini, Demirköy ilçesinde Dupnisa Mağaramızı, Fatih Dökümhanemizi, Vize Kalesini, Kıyıköy'de Ayanikola Manastırı'nı ziyaretçilerimizin görmelerini ve bu eşsiz doğal manzarayı deneyimlemelerini tavsiye ederiz." diye konuştu.

Gastronomisiyle de ön plana çıkan kentte pek çok coğrafi işaretli ürün bulunduğunu dile getiren Şen, "Kırklareli'mize gelecek olan ziyaretçilerimiz tarihi ve turistlik yerlerimizi gezerek aynı zamanda coğrafi işaretli ürünlerimizde deneyimleyebilirler. Zamanlarını keyifli bir şekilde geçirebilirler. Misafirlerimizi bayramla ağırlamak istiyoruz." dedi.

Denizin ve bağların şehri Tekirdağ

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'ın, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla bayram tatilinde yerli ve yabancı konuklarını beklediğini söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmi imkanı sunduğunu belirtti.

Tatilcilerin en çok tercih ettiği illerden birinin Tekirdağ olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Tekirdağ, İstanbul'a yakın olması avantajıyla birçok turizm algoritmasıyla insanların ilgisini çekiyor." dedi.

Kentin, ziyaretçilerine Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanların arasında temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sağladığını aktaran Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın yamaç paraşütü, yürüyüş yolları, bağ rotaları çok önemli ve ilgi çekici. Bu tatil Tekirdağ'da büyük bir yoğunluğa neden olacak. Bizim de sektöre yaptığımız çağrı: Bayram tatili için hazırlıklarınızı tamamlayın. Havaların güzel olmasıyla sahillerimiz, işletmelerimiz, yamaç paraşüt alanlarımız, yürüyüş alanlarımız, bağ rotaları ziyaretçilerle dolacak." diye konuştu.