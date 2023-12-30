 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayrampaşa'da Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin İnşaatı Devam Ediyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in başlattığı Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin iksa ve fore kazık çalışmaları devam ediyor. Yeni yapının içerisinde çocuklar için eğitim sınıfları, çok amaçlı salon ve kapalı otopark gibi alanlar yer alacak. Cami, bölgenin ibadet merkezi olarak kabul ediliyor ve deprem riski sebebiyle geçtiğimiz ekim ayında yıkılmıştı.

Bayrampaşa\'da Hoca Hayri Efendi Merkez Camii\'nin İnşaatı Devam Ediyor
30.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 14:39
Abone Ol

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in inşatını başlattığı Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin iksa ve fore kazık çalışmaları devam ediyor. Caminin yeni yapısında çocuklar için eğitim sınıfları, çok amaçlı ve kapalı otopark gibi alanlar olacak.

Bayrampaşa Merkez Camii olarak da bilinen Hoca Hayri Efendi Merkez Camii, bölgenin ibadet merkezi olması sebebiyle ilçenin simgesi olarak kabul ediliyor. Cami, deprem riski sebebiyle geçtiğimiz ekim ayında yıkılmıştı.

SINIFLAR, SALON VE OTOPARK DA YER ALACAK

Mimari projesi tamamlanan caminin temelinde iksa ve fore kazık çalışmaları ile inşaat fiilen başladı. Camide 4-6 yaş çocuklar için eğitim sınıfları, 730 metrekarelik çok amaçlı salon, 100 araçlık kapalı otopark gibi alanlar yer alacak.

"ÇOK SAYIDA MÜJDEMİZ VAR"

Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin inşasının başlaması sebebiyle düzenlenen törene; Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Müftüsü Recep Eren, belediye başkan yardımcıları, cami mütevelli heyeti, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Allah'ın evi olan camimizi el ve gönül birliği içinde yeniden inşa ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kentimiz için hayırlı olsun. İnşaat tamamlandığında cemaat camisine, Bayrampaşa sembolüne yeniden kavuşacak" dedi.

Aydıner, Bayrampaşalılara söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirdiklerini belirterek "Millet bahçesinden tam teşekkülü devlet hastanesine, teknoloji ve bilişim lisesinden üniversiteye kadar çok sayıda müjdemiz var, çok sayıda projemiz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Cami, Yerel Haberler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:26:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement