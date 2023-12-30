Bayrampaşa\'da Hoca Hayri Efendi Merkez Camii\'nin İnşaatı Devam Ediyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in inşatını başlattığı Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin iksa ve fore kazık çalışmaları devam ediyor. Caminin yeni yapısında çocuklar için eğitim sınıfları, çok amaçlı ve kapalı otopark gibi alanlar olacak.

Bayrampaşa Merkez Camii olarak da bilinen Hoca Hayri Efendi Merkez Camii, bölgenin ibadet merkezi olması sebebiyle ilçenin simgesi olarak kabul ediliyor. Cami, deprem riski sebebiyle geçtiğimiz ekim ayında yıkılmıştı.

SINIFLAR, SALON VE OTOPARK DA YER ALACAK

Mimari projesi tamamlanan caminin temelinde iksa ve fore kazık çalışmaları ile inşaat fiilen başladı. Camide 4-6 yaş çocuklar için eğitim sınıfları, 730 metrekarelik çok amaçlı salon, 100 araçlık kapalı otopark gibi alanlar yer alacak.

"ÇOK SAYIDA MÜJDEMİZ VAR"

Hoca Hayri Efendi Merkez Camii'nin inşasının başlaması sebebiyle düzenlenen törene; Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Müftüsü Recep Eren, belediye başkan yardımcıları, cami mütevelli heyeti, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Allah'ın evi olan camimizi el ve gönül birliği içinde yeniden inşa ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kentimiz için hayırlı olsun. İnşaat tamamlandığında cemaat camisine, Bayrampaşa sembolüne yeniden kavuşacak" dedi.

Aydıner, Bayrampaşalılara söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirdiklerini belirterek "Millet bahçesinden tam teşekkülü devlet hastanesine, teknoloji ve bilişim lisesinden üniversiteye kadar çok sayıda müjdemiz var, çok sayıda projemiz var" diye konuştu.