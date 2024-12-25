Bayrampaşa'da Kentsel Dönüşüm Ofisi Açıldı

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm süreciyle ilgili vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'nde 'Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "İlçemizdeki binaların yüzde 85'inin dönüştürülmesi gerekiyor. Hazırız, kararlıyız. Halkımızı mağdur etmeden, hak temelli, yerinde kentsel dönüşüm modeliyle Bayrampaşa'da depreme dayanıklı, yepyeni bir kent kuracağız" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, büyük İstanbul depremine karşı Bayrampaşa'nın dirençli ve güvenli bir ilçe haline getirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için BAYTAŞ ismiyle şirket kuran Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de dönüşüm süreciyle ilgili vatandaşları doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi'nde 'Kentsel Dönüşüm Ofisin'i hizmete sundu.

"Bayrampaşa'da depreme dayanıklı, yepyeni bir kent kuracağız"

Ofisin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "İlçemizdeki binaların yüzde 85'i eski yapı stokundan oluşuyor. Bu şu anlama geliyor, Bayrampaşa'da dönüştürülerek yenilenmesi gereken binlerce bina var. Hazırız, kararlıyız. Kentsel dönüşüme başlıyoruz. Büyük ve oldukça önemli bir proje için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bunu komşularımız, halkımız ve çocuklarımız için yapıyoruz. Halkımızı mağdur etmeden, hak temelli, yerinde kentsel dönüşüm modeliyle Bayrampaşa'da depreme dayanıklı, yepyeni bir kent kuracağız" dedi.

Bayrampaşa'daki eski yapı stokunun yenilenmesini, kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, depreme dayanıklı ve güvenli modern yaşam alanları oluşturulmasını amaçlayan düzenlemeler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayı oturumunda oy birliği ile kabul edilmişti.