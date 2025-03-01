Bazı Bakanlık ve Büyükelçiliklere Yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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Bazı Bakanlık ve Büyükelçiliklere Yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bazı Bakanlık ve Büyükelçiliklere yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında eleştirdiği Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla merkeze çekildi.

01.03.2025 00:44
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(ANKARA)- Bazı Bakanlık ve Büyükelçiliklere yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında eleştirdiği Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararıyla merkeze çekildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakablığının bazı kademelerine, Kırgızistan, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Panama, Singapur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hindistan, İtalya, Yemen büyükelçiiği ve Dünya Ticaret Örgütü Türkiye daimi temsilciliğine atama yapıldı.

Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Yasin Zengin, Kırgız Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Panama Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy atandı.

Merkeze alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in yerine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Hindistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan, İtalya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elif Çomoğlu Ülgen ve Yemen Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Mustafa Pulat, merkeze alındı.

Kaynak: ANKA

Yasin Ekrem Serim, Dış Politika, Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bazı Bakanlık ve Büyükelçiliklere Yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika

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