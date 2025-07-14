BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

14.07.2025 19:47
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimiz, 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturup millete silah çekenleri tarihin çöplüğüne gömmüştür.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimiz, 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturup millete silah çekenleri tarihin çöplüğüne gömmüştür." ifadesini kullandı.

Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda Türkiye'nin milli varlığına, birliğine ve istiklaline karşı yürütülen küresel bir operasyon olduğunu belirtti.

Devletin esas sahibinin millet olduğuna dikkati çeken Destici, "Devletin üç temel erkinden yasama, yürütme ve yargı, kararlarını millet adına alır, görevlerini millet adına yerine getirir. Kamu görevi yapan hiç kimse, devletin otoritesi dışında başka bir güce bağlılık gösteremez." değerlendirmesini yaptı.

Destici, devletin en stratejik kurumlarına sızan bir topluluğun, milletin vergisiyle alınan uçakları, tankları milletin üzerine sürdüğünü, Meclis'e, Özel Harekat'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, emniyete bomba yağdıracak kadar akıllarını ve imanlarını yitirdiğini kaydetti.

Bu ihanete karşı en büyük gücün yine millet olduğunun altını çizen Destici, "Milletimiz, 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturup millete silah çekenleri tarihin çöplüğüne gömmüştür." ifadelerine yer verdi.

"Bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamanın tek yolu güçlü olmaktır"

Destici, devlet idaresinde hiçbir boşluğun kabul edilemeyeceğini, özellikle güvenlik kurumlarında gizli ya da açık örgütlü yapılanmalara asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini bildirdi.

15 Temmuz'un yalnızca FETÖ tarafından değil, küresel emperyalist odaklarca yönetilen, Türk milletine ve coğrafyasına karşı yapılan bir operasyon olduğuna işaret eden Destici, bu saldırının son olmayacağını ve milletin tüm terör örgütlerine karşı aynı kararlılıkla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'na da değinen Destici, bu birlikteliğin 15 Temmuz gecesi sokaklarda oluştuğunu belirtti. "Bu ittifaka bugün de yarın da ülkemiz ve milletimiz kadar, Türk-İslam dünyası da ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullanan Destici, terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

BBP Genel Başkanı Destici, "Bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamanın tek yolu güçlü olmaktır. Bu da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamızla mümkündür." ifadelerine yer verdi.

Destici, darbe gecesi canını ortaya koyarak direnen şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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