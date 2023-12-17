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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalı - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini belirterek, asgari ücretin minimum 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Destici ayrıca, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bini aştığını ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin tamamına yakınının sivil olduğunu ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalı
17.12.2023 - 13:17,
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin minimum 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Destici, Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen BBP Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir varlığına, birliğine, bağımsızlığına savaş açmış bölücü terörle mücadele ettiğini ifade etti.

"Terör örgütünün uzantılarının TBMM'de kürsüye her çıktıklarında, devleti ve milleti hedef alan yeni ihanetlere imza attıklarını" kaydeden Destici, şunları söyledi:

"Bu ihanetin milletin kalbinde devam etmesine müdahale edilmemesini biz kabul etmedik ve etmiyoruz. Yetmiyormuş gibi bu ihanet, siyasi partilere verilen Hazine yardımı bahanesiyle finanse ediliyor. Daha iyi bölücülük yapsınlar, bunu yaparken de maddi sıkıntı çekmesinler diye Hazineden her yıl yüz milyonlarca lira para veriliyor. Yazıktır günahtır. Yazıklar olsun."

Destici, "sözde siyasi partilerin seçime girmesine, belediyeleri yönetmesine, belediyelerin terör örgütlerinin lojistik merkezlerine dönüşmesine kararlı ve kesin bir çözüm getirmenin başarılamadığını" ifade etti.

"Asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalı"

Destici, ekonominin üzerindeki baskının farkında olduklarını, emekli maaşları ve asgari ücretin yetersiz hale geldiğini söyledi.

Mustafa Destici, "Asgari ücret ocak ve temmuz ayında iki kez belirlenmeye devam edilmeli ve enflasyonun en az 10 puan üzerinde artırılmalıdır. Bu şekilde asgari ücretlimiz yüksek enflasyona ezdirilmeyecektir. Enflasyon artı, yüzde 10 refah payı verilerek, asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bini aştığını ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin tamamına yakınının sivil olduğunu anlatan Destici, "Bu cinayetlerde, tetiği çekenler kadar saldırı emrini verenler, saldırılara destek olanlar, göz yumanlar ve sessiz kalanlar da aynı ölçüde suçlu. Uluslararası kuruluşları yıllardır menfaatlerine alet eden sözde gelişmiş ülkeler de suçludur." dedi.

"Mama lobilerinin dezenformasyon faaliyetlerine karşı tedbirler almak zorundayız"

Sahipsiz köpekler konusunda belediyelerin görevlerini yapmadıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Mama lobilerinin dezenformasyon faaliyetlerine karşı tedbirler almak zorundayız. Barolar Birliği bize karşı, açıklamamızdan sonra bir açıklama yaptı. Barolar Birliğinin sitesine girin, sizi mama şirketlerine yönlendiriyor. Oradan fonlanıyorlar herhalde. Hayvan derneklerinin hepsini itham etmiyorum ama hayvansever maskesi altında herhalde geçimini temin edenler de var. Mama firmaları sadece köpekleri değil, sözde hayvanseverleri de besliyor."

Destici, sorunun çözümüne ilişkin en net çözümü kendilerinin ortaya koyduğunu söyleyerek, "2008-2014 arasında Sivas Belediyesi bizdeyken büyük bir hayvan barınağı yaptık ve köpekleri toplayarak, kısırlaştırma yaptık. Biz yaptık ama bizden sonra gelenler bu sorumluluğu devam ettirmedi." dedi.

"Cumhur İttifakı'nı elbette değerli buluyoruz"

Destici, yerel seçimlere az zaman kaldığını, partisinin tüm seçim çevrelerini kapsayan çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla seçime katılma gücümüz ve hazırlığımız var. Devletin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü ve milletinizin istikbalini önceleyerek içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'nın da bir parçasıyız. Seçim işbirliği noktasında da heyetlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Cumhur İttifakı'nı elbette değerli buluyoruz, bunun içindir ki bugüne kadar bu hususta hep samimi, fedakar ve gayretli olduk. Tüm detayları, tüm ihtimalleri dikkatle ve ferasetle değerlendirecek, nihai kararı vereceğiz."

Kaynak: AA
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Son Dakika

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