 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin önemi vurgulandı ve birlikte çalışma memnuniyeti dile getirildi.

25.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:24
Abone Ol

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u ziyaret etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen ziyarette bir araya gelen ikili, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Memmedov, BBP lideri Destici ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, 'Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkileri örnek ilişkidir. Cumhurbaşkanlarının karşılıklı görüşmeleri, yüksek vazifeli memurlarımızın görüşmeleri ve ilişkileri sevindirici vaziyettedir. Türkiye siyasette aktif bir toplumdur. Büyük Birlik Partisi'nin de bizde ayrı bir yeri vardır, faaliyetlerinizi de takip ediyoruz. Partinin faaliyetlerinin Azerbaycan dostluk ve kardeşliğine, ilişkilere katkı vermesinden dolayı mutluluk duyuyoruz' dedi.

'BİRLİKTELİKTEN, İŞ BİRLİĞİNDEN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

BBP lideri Destici yaptığı açıklamada, 'Büyükelçimiz Reşad Memmedov ile Türkiye'ye geldiğinden bu yana yakın bir dostluğumuz ve kardeşliğimiz vardır. Her daim görüş alışverişinde bulunuyoruz. Tüm milletimiz adına şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Merhum Haydar Aliyev'in de dediği gibi, 'İki ayrı devlet olsak da biz tek milletiz.' Dolayısıyla bu şiarla yolumuza devam ediyoruz. Hükümetimizin Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere dış işlerimizin diğer bütün bakanlıklarımızın, istihbaratımızın, ordumuzun yani tüm devlet gücümüzün hem Karabağ işgalden kurtarılırken hem diğer mücadelelerinde can, kardeş, dost Azerbaycan'ın yanında olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bunu destekliyoruz. Biz Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin son dönemde geldiği bu muazzam birliktelikten, iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı Birliği'ni de çok kıymetli ve önemli buluyoruz. Birliğin daha da güçlenmesi noktasında diğer Türk devletlerimizin başkanları ile birlikte ortaya koydukları büyük gayreti de ve samimi iş birliğini de tebrik ediyoruz? diye konuştu. (DHA)

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Büyükelçisi\'ni ziyaret etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Azerbaycan, Türkiye, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Union Berlinli Nenad Bjelica, Sane'ye Tokat Atma Olayı İçin Cezalandırıldı Union Berlinli Nenad Bjelica, Sane'ye Tokat Atma Olayı İçin Cezalandırıldı
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Union Berlinli Nenad Bjelica, Sane'ye Tokat Atma Olayı İçin Cezalandırıldı
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement