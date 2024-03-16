BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bir emekli maaşı en az bir asgari ücret olmalıdır - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bir emekli maaşı en az bir asgari ücret olmalıdır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bir emekli maaşı en az bir asgari ücret olmalıdır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sultanbeyli Fatih Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, emekli maaşlarının en az bir asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirtti. Destici, ayrıca terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, teröre bulaşanlarla işbirliği yapmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerin paralarını israf ettiğini ve terörü destekleyen sanatçılara para harcadığını söyledi.

16.03.2024 17:39
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir emekli maaşı en az bir asgari ücret yani 17 bin lira olmalıdır. En düşük memur maaşının 30 bin, en düşük kamu işçisinin 30 bin aldığı yerde emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Hele ki tek bir maaş giriyorsa bir eve, hiç olmaz." dedi.

Partisinin Sultanbeyli Fatih Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Destici, iki gün sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Çanakkale'de; Kürt'ü, Türkmen'i, Boşnak'ı, Arnavut'u, Arap'ı ve Azeri'si ile hep birlikte mücadele verildiğini söyledi.

Destici, "Dolayısıyla Türk milleti demek, bu etnik kökene sahip olan bütün vatandaşlarımızı da kapsar. Onun için bizi etnik kökenimize, mezhebi anlayışımıza göre bölmeye çalışanlara bugüne kadar fırsat vermedik, bugünden sonra da vermeyeceğiz." dedi.

Doğru yapanı desteklediklerini, yanlış yapanın ise karşısında durduklarını vurgulayan Destici, "Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Kim teröre ve şiddete bulaşırsa, teröristlerle, teröristlerin uzantılarıyla işbirliği yaparsa bizim tepkimiz onadır." ifadesini kullandı.

Barış ve demokrasi kelimelerini en fazla kullanan DEM Partililerin, aslında katillerin savunuculuğunu yaptıklarını söyleyen Destici, "(Eş genel başkan) Kadın olan çıkıp diyor ki; 'Hem Türkiye'de hem de bilmem ne istanda seçim çalışması yapıyorum.' Biz de buradan diyoruz ki bu devletin bir tane adı var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu milletin de bir tane adı var, Kürt'üyle, Türkmen'iyle büyük Türk milletidir." dedi.

Destici, vatandaşların güncel taleplerinin de takipçisi olduklarını, özellikle emeklilerin ücret konusunda haksızlığa uğradığını kaydetti.

Bu durumu birçok kez dile getirdiğini anımsatan Destici, "Düzelttirebildiğimiz kadarını düzelttirdik ama yeterli değildir. Bir emekli maaşı en az bir asgari ücret yani 17 bin lira olmalıdır. En düşük memur maaşının 30 bin, en düşük kamu işçisinin 30 bin aldığı yerde, emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Hele ki tek bir maaş giriyorsa bir eve, hiç olmaz." dedi.

Destici, bu konuya ilişkin şu öneriyi dile getirdi:

"Devlet, hükümet bir asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu kuracak. Örneğin İstanbul'da, Sultanbeyli'de dört kişilik bir hane asgari kaç lirayla geçinebilir? 30 bin lirayla geçinebilir. O eve de sadece bir 17 bin lira asgari ücret giriyor. İşte bu aradaki 13 bin lirayı devlet o aileye verecek. Ama iki maaş giriyorsa, kira geliri varsa buna gerek kalmıyor. Biz tek geliri olandan bahsediyoruz."

Bunu hükümetin yanı sıra yerel yönetimlerin de uygulayabileceğini ancak bazı belediyelerin paralarını israf ettiklerini belirten Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir müzik programı için 400-500 milyon lira harcadığını söyledi.

Destici, "Üstelik hangi sanatçılara veriyorlar? Terörü destekleyen, Türkiye'nin, Türk milletinin değerlerine savaş açmış, ahlaki değerlerimizden uzak, LGBTİ savunucusu sözde sanatçılara veriyorlar. Bu belediyeleri bu zihniyetlerden, terörle işbirliği yapan zihniyet ve kişilerden kurtarmalıyız." dedi.

Mustafa Destici, partisinin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Mehmet Çom'u kürsüye davet ederek, vatandaşlardan yerel seçimde destek istedi.

Kaynak: AA

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