Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti.

Destici, vakıfta düzenlenen programda yaptığı konuşmada, temel problemlerin çoğunun ayrılıklardan kaynaklandığını, büyük birlik sağlandığı zaman etnik köken ve ideolojik ayrılıkların farklılıklarından kaynaklanan problemlerin yaşanmayacağını söyledi.

Ayrılıkları ortadan kaldırabilmenin yüzde yüz sağlanamayacağını, ancak minimize edilebileceğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Farklılıklarımızı bir zenginlik kabul ederek, nasıl Türkiye'de birliği ya da büyük birliği tesis edebiliriz? Siyaseten bu Cumhur İttifakı'yla kısmen sağlandı. Daha önce milliyetçiler, maneviyatçılar, muhafazakarlar, inançlı kesimlerimizde, dinini, devletini, vatanını, milletini, bayrağını, ezanını önceleyen kesimlerimizde siyasi bir kutuplaşma vardı. Birbirlerine karşı çok ağır eleştiriler vardı. Cumhur İttifakı'yla birlikte, büyük oranda giderildi. Baktığınız zaman Türk milliyetçileriyle, muhafazakarların rahat ve güzel bir şekilde siyaseten bir araya gelebildiğini ve bu bir araya gelmeyle de pek çok meselenin hallolabileceğini ve özellikle birlik ve büyük birlik konusunda da çok önemli adımlar atıldığına şahit olduk."

Türkiye'nin, 10 yıl öncesine kıyasla dış politikada daha itibarlı ve sözü dinlenebilir hale geldiğine işaret eden Destici, özellikle emperyalist, küresel güçlere karşı yüksek mukavemet edebilen bir ülke haline gelindiğini söyledi.

Gazze meselesinde bunun çok net görülebildiğini belirten Destici, İslam dünyasındaki pek çok liderin bu konuya sessiz kaldığını, en net tavrı Türkiye'nin aldığını ifade etti.

Destici, "Bunun Türkiye'ye bir maliyeti var mı? Elbette Türkiye'ye bir maliyeti var. Son yaşadığımız terör saldırısının da bunun bir neticesi olduğu noktasında ipuçları var. Bu, bizi yolumuzdan döndürmeyecek, biz burada kararlı bir duruş sergilediğimizde karşımızdakiler de pes etmeseler bile tavizler vermek zorunda kalacaklar." diye konuştu.