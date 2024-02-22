BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin davasına destek verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İnşallah bu günlerin sonu aydınlık olacak, Gazze de Filistin de Filistinlilerin toprağı ve vatanı olarak kalacaktır." dedi.
Destici, partisinin genel merkezinde, Hamas yöneticilerinden Basim Naim ve beraberindeki heyetle görüştü.
BBP'nin, kurulduğu günden bu yana Filistin davasına duyarlı olduğunu belirten Destici, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarını lanetlediklerini söyledi.
Hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunan Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem uluslararası kuruluşlar nezdinde hem dünya kamuoyu nezdinde İsrail'in saldırılarını durdurmak için her türlü girişimi yaptığını dile getirdi.
Mustafa Destici, İslam dünyasının, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve Arap Birliği'nin, Filistin konusunda daha etkin rol almasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Uluslararası mahkemede İsrail'in soykırımla yargılanıyor olması büyük bir mesafe. Çünkü İsrail orada soykırım yapıyor. Türkiye de uluslararası mahkemede soykırımla yargılanması için gerekli tüm adımları attı. Birleşmiş Milletler'in üyelerinin çoğunluğu İsrail'e yaptırım ve kalıcı ateşkes istiyor, lakin Amerika'nın vetosuyla karşılaşıyor. Biz hem Büyük Birlik Partisi olarak hem Türkiye olarak Amerika'nın bu tavrından dolayı Gazze'deki katliamlardan birinci derecede sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Dualarımız Filistin'le. İnşallah bu günlerin sonu aydınlık olacak, Gazze de Filistin de Filistinlilerin toprağı ve vatanı olarak kalacaktır."
Destici ile heyetin görüşmesi, daha sonra basına kapalı devam etti.
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