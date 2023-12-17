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BBP Lideri Mustafa Destici: 'Onlarca Milletvekili Çıkarttılar Ama Bizim Kadar Güçlü Değiller' - Son Dakika
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BBP Lideri Mustafa Destici: 'Onlarca Milletvekili Çıkarttılar Ama Bizim Kadar Güçlü Değiller'

BBP lideri Mustafa Destici, Ankara'da düzenlenen Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerin Büyük Birlik Partisi kadar güçlü ve sahada olmadığını belirtti. Destici, yerel seçimlerde izledikleri yol haritasının olumlu sonuçlar verdiğini ve Büyük Birlik Partisi'nin belediyelerde başarılı olup halkla buluşmasının hedeflendiğini ifade etti.

BBP Lideri Mustafa Destici: \'Onlarca Milletvekili Çıkarttılar Ama Bizim Kadar Güçlü Değiller\'
17.12.2023 - 20:56,
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'ONLARCA MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTILAR AMA BİZİM KADAR GÜÇLÜ DEĞİLLER'

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Ankara'da düzenlenen Genel İstişare Toplantısı'nda konuştu. Destici, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçime değinerek, "Pek çok siyasi parti başka partilerin amblemi altında seçime girip onlarca milletvekili çıkarttılar. Ama şu anda Büyük Birlik Partisi kadar güçlüler mi? Asla değiller. Büyük Birlik Partisi kadar sahadalar mı? Asla değiller. Bu teşkilat gücüne, bu üye sayısına ve bu dinamizme, asla sahip değiller. Bakın çok muhteşem bir genel kurultay geçirdik. O salonda en fazla dört beş parti kurultay yapabiliyor. Diğerleri cesaret edemiyor ama biz yaptık. Sizlerle beraberiz ve onun üstüne bugün buradayız, burası da tıklım tıklım. Bugüne kadarki emeklerimizin boşa gitmemesi için biraz daha gayretli olmanızı ve her noktada aynı heyecanın ve aynı çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. Ancak o zaman başarılı olabiliriz" dedi.

'BİR PAZARLIK YAPMADIK'

Son yerel seçimlerde izledikleri yol haritasının kendilerine olumlu dönüşleri olduğunu ifade eden Destici, "Biz bundan önceki yerel seçimlerde sadece dörtte bir yerde aday gösterdik. Yani 1392 belediyenin sadece 350'sinde aday gösterdik. Buna rağmen yüzde 2 oy aldık. Biz bu hassasiyetleri gösterdik ve bütün bunları yaparken tek taraflı bir destek verdik. Bir pazarlık yapmadık. Karşılığında hiçbir şey almadık. Doğu ve Güneydoğu'da da PKK'nın siyasi uzantısı partinin kazanma ihtimali olan ve bizim kazanma ihtimalimiz olmayan ya da güçlü, iddialı adayımızın olmadığı yerlerde ne yaptık? Orada Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Genelde de AK Parti adaylarını destekledik. Yanlış mı yaptık? Hayır, yanlış yapmadık. Çünkü bizim siyasette varoluş gayesine devlet, millet, değil mi? Din, ezan, bayrak, inanç, kültür. Yani bir beldeyi, bir ilçeyi, bir şehri elbette ki PKK'nın uzantılarına bırakamayız. Kendimiz kazanırsak, kendimiz, kazanamıyorsak onun karşısında kim varsa elbette ki onu destekleriz. Bu bir yerel seçimdir ve bu gayeyle hareket ettik. Bu milletimizden de takdir gördük. Bunun başka yerdeki adaylarımıza da olumlu yansıması oldu, bunu da gördük" ifadelerini kullandı.

'BU YEREL SEÇİMDE TEK TARAFLI BİR DESTEK NİYETİNDE DEĞİLİZ'

Bu anlayışla önümüzdeki yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'ni daha ileriye taşımak istediklerini belirten Destici, "Şimdi elbette ki bu yerel seçimde tek taraflı bir destek niyetinde değiliz. Çünkü neden? Büyük Birlik Partisi'nin, Büyük Birlik Partililerin belediyelerde başarılı olup başarılı belediyecilik anlayışlarını halkla, milletle buluşturması ve buradan da partimizin yükselmesi hedefindeyiz. Bunu da ancak büyük Birlik Partili adaylarla Büyük Birlik Partili belediye başkanlarıyla yapabiliriz. Biz son seçimde 11 belediye kazandık, biri itiraz oldu, yenilendi, bizden kazanan adam gitti öbür partiden aday oldu. Oranın adayı da geldi bizden aday oldu. ya böyle bir şey olabilir mi? Sonra bu belediye başkanlarının Dört tanesi bizden ayrıldı. Zaten dışarıdan gelmişlerdi. Onlar karakterli maalesef davranamadılar. Ama onlar öyle yaptı diye dışarıdan gelip de şu anda bizimle birlikte çalışan, bizimle yolda devam eden karakterli arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: DHA
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Büyük Birlik Partisi, Milletvekili, Ankara, Son Dakika

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