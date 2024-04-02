Belçika Bakanı: İsrail hesap vermelidir, ateşkese ihtiyaç var

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, Gazze'de İsrail saldırılarında insani yardım çalışanlarının öldürülmesine tepki göstererek, İsrail'in hesap vermesi gerektiğini ve bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunu bildirdi.
Gennez, X hesabından Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.
"Ateşkes zamanı." ifadesini kullanan Gennez, "Adalete ve İsrail'in hesap vermesine ihtiyaç var." mesajını paylaştı.
Gennez, "Kaç masum sivil daha ölmeli?" sorusunu yöneltti.
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de "Savaşta bile kurallar vardır. Bütün tarafların bunlara saygı duyması gerekiyor. Bu tür eylemler kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu oldukları belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklamasını yapmıştı.
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