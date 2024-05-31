Belçika'nın başkenti Brüksel'deki evsizlerin sayısı 4 kat arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki evsizlerin sayısı 4 kat arttı

Belçika\'nın başkenti Brüksel\'deki evsizlerin sayısı 4 kat arttı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki evsizlerin sayısı 2008 ila 2022 yıllarında 4 kattan fazla arttı. Brüksel'deki evsizlerin çoğunu yıllardır oturum ve çalışma izni olmaksızın yaşayan ve 'kağıtsız' olarak adlandırılan kişiler oluşturuyor. Evsiz sayısı 14 yıl içerisinde 1724'ten 7 bin 134'e yükseldi. Yaşlı, diyabet ve kanser hastalarının yanı sıra kadınlar, bekar anneler ve refakatsiz çocukların sayısı da her geçen yıl artıyor. Dünya Doktorları kuruluşu, evsizler için yasal düzenleme çağrısında bulundu.

31.05.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki evsizlerin sayısının 2008 ila 2022 yıllarında 4 kattan fazla arttığı bildirildi.

Belçika kamu yayın kuruluşu VRT'nin "Samusocial" ve "Dünya Doktorları" (Doctors of the World) isimli kuruluşların ortak raporuna dayandırdığı haberine göre, Brüksel'deki evsizlerin çoğunu yıllardır oturum ve çalışma izni olmaksızın yaşayan ve "kağıtsız" (sans papier) olarak adlandırılan kişiler oluşturuyor.

Başkentte 14 yıl içerisinde yapılan sayımlara göre evsiz sayısı 1724'ten 7 bin 134'e yükseldi.

Evsizler arasında yaşlı, diyabet ve kanser hastalarının yanı sıra kadınlar, bekar anneler ve refakatsiz çocukların sayısının da her geçen yıl artması da dikkati çekti.

Dünya Doktorları isimli kuruluştan Emmy Deschiete, Kovid-19 ve enerji krizinin dönüm noktaları olduğunu kaydederek "Yoksulluk içindeki ya da psikolojik kırılganlığı olan insanlar evsizliğe daha hızlı şekilde itildi." ifadesini kullandı.

Deschiete, söz konusu krizlerden bu yana metro istasyonları ve çevresinde "gözle görülür bir artışla daha fazla uyuşturucu madde kullanan evsiz" görüldüğünü belirtti.

Dünya Doktorları, ülkede seçimlere sayılı günler kala evsizler için yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Belçika'da "evsizlik" sorunu büyüyor

Belçika'da bir süredir sığınma başvurusunda bulunanlara barınacak yer gösterilememesiyle ilgili kriz yaşanıyor.

Federal kurumlar, kapasitelerinin dolması gerekçesiyle giderek daha fazla sayıda kişiyi sokakta yaşamaya mahkum ediyor.

Bu kişilerin ihtiyaçları, gündüz bakımı adı altındaki gönüllü kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Belçika'da geçen yıl, ailelere, kadınlara ve çocuklara öncelik verileceği gerekçesiyle sığınma talebinde bulunan bekar erkeklere barınak sağlamayacağı yönünde alınan karar da gönüllü kuruluşların üstündeki yükü artırıyor.

Son sayıma göre, evsiz ve kötü barınma koşullarına sahip 7 bin 134 kişi tespit edilirken, bir önceki sayımın yapıldığı 2020'ye göre yüzde 18,9'luk artış görüldü.

"Kağıtsızlar" yıllardır ülkenin tartışma konularından biri

Belçika'da "kağıtsız" olarak adlandırılan kişiler, ülkeye yıllar önce Cezayir, Tunus, Afganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesinden çeşitli yollarla gelen ancak yasal statüye alınmayanlardan oluşuyor.

Oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşan bu kişilerin çoğunun oturum talepleri reddediliyor.

"Kağıtsızlar", adlarını ara ara yaptıkları açlık grevleriyle duyuruyor ancak Belçika, katı tutumundan taviz vermiyor, duruma kalıcı çözüm de getirmiyor.

Brüksel Özgür Üniversitesi tarafından yakın zamanda yapılan araştırmada ülkedeki "kağıtsızlar"ın sayısının 112 bin olduğu, bunlardan 52 bininin başkent Brüksel'de yaşadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Dünya, evsiz, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'nın başkenti Brüksel'deki evsizlerin sayısı 4 kat arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:00:15. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika'nın başkenti Brüksel'deki evsizlerin sayısı 4 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement