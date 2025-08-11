Belçika'da İsrail'e Karşı Harekete Geçme Çağrısı

Belçika'da hükümet koalisyonunda yer alan sosyalist "Vooruit" ve Hristiyan demokrat "CD&V" partileri, Başbakan Bart de Wever'in Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı harekete geçmesi için baskılarını artırıyor.

Belçika'nın Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, de Wever'e İsrail'e karşı harekete geçmesi yönündeki son çağrı CD&V milletvekili ve Federal Parlamentonun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Els Van Hoof'tan geldi.

Van Hoof, Dış İlişkiler Komisyonunun 14 Ağustos'ta İsrail ve Gazze konusunda yapacağı toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Komisyonun "çok az şeye karar verebileceğini" belirterek, İsrail hakkında nihai kararın hükümet tarafından alınması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki durum hakkında hiçbir şey yapılmamasını desteklemeyeceklerini açıklayan Van Hoof, "Artık saklanamayız. Uluslararası hukuk harekete geçmemizi gerektiriyor. Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği harekete geçmese bile, pasif kalarak suç ortağı oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Van Hoof, İsrail ve Gazze konusunda karar alınmasının de Wever'in elinde olduğunu ve Başbakanın bugün bunu yapmadığını belirterek, bu "sessizliğin sağır edici" olduğunu kaydetti.

Vooruit ve CD&V partileri, 30 Temmuz'da Federal Parlamento ve Bakanlar Kurulu'nu Gazze'deki durumu konuşmak üzere acil toplanmaya davet etmişti.

Bunun üzerine Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Van Hoof, Belçika'nın "İsrail konusunda alabileceği tedbirleri ve Filistinlilerin karşı karşıya olduğu dramatik ve umutsuz duruma son verilmesi" için yapılabilecekleri görüşmek üzere 14 Ağustos'ta toplanacaklarını açıklamıştı.