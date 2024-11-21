Belçika'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, Avrupa Birliği'nin (AB) Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyması ve İsrail ile ortaklığı durdurması gerektiğini belirtti.

De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa, (karara) uymalı, ekonomik yaptırımlar uygulamalı, İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı ve bu tutuklama emirlerini desteklemeli. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar cezasız kalamaz." ifadelerini kullandı.

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığı duyurulmuştu.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmişti.