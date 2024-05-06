Belçika Dışişleri Bakanı, Filistin'in BM üyeliğini destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
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Belçika Dışişleri Bakanı, Filistin'in BM üyeliğini destekleyeceğini açıkladı

Belçika Dışişleri Bakanı, Filistin\'in BM üyeliğini destekleyeceğini açıkladı

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Brüksel'de görüştü. Lahbib, Maliki'ye ülkesinin Filistin'in BM tam üyelik başvurusunu destekleyeceğini bildirdi. ABD'nin daha önce Filistin'in tam üyeliğini veto ettiği hatırlatıldı.

06.05.2024 15:30  Güncelleme: 15:32
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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile başkent Brüksel'de görüştü.

Lahbib, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de resmi temaslarda bulunan Maliki ile bir araya geldiklerini belirtti.

Belçikalı Bakan, Maliki'ye ülkesinin Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyelik başvurusunu destekleyeceğini bildirdiğini aktardı.

Lahbib, bunun "barışa giden yolda ilk önemli adım olduğu" değerlendirmesini yaptı.

ABD, Filistin'in tam üyeliğini veto etmişti

ABD, 19 Nisan'da BM Güvenlik Konseyinde, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını veto etmişti.

Oylamada, İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken; Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvador, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu vermişti.

Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyordu.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012'de BM "daimi gözlemci" statüsüne kavuştu.

Kaynak: AA

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