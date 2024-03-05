Belçika Dışişleri Bakanı Gazze\'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparak iki devletli çözüm temelli müzakereleri başlatacak uluslararası barış konferansına ev sahipliği yapma niyetini bildirdi.
Lahbib, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Melsbroek askeri havaalanında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Ülkesinin askeri uçakla Gazze'ye havadan insani yardım indirme operasyonuna ilişkin Lahbib, "Gazze'de gördüğümüz, insani bir trajedidir." dedi.
Lahbib, "Gazze'de kesinlikle acil ateşkese ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Filistin Devleti'nin tanınması kararı
Gazze'deki insani durumu ele almanın kalıcı yolunun, iki devletli çözüme varılması olduğunu vurgulayan Lahbib, "(Filistin devletinin tanınması) Belçika'daki bölgesel hükümetler arasında bu yönde bir anlaşmamız var. Bunu ciddi olarak düşünüyoruz." diye konuştu.
Lahbib, Belçika Federal Hükümeti'nin Filistin devletini tanımak için "doğru anı" beklediğinin altını çizerek "Çünkü şimdi eğer Belçika tek başına Filistin devletini tanıdığını söylerse sonuç, sembolik bir beyanattan ibaret olacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Filistin halkının sembolik eylemlerden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Lahbib, "Bu nedenle, siyasi müzakereleri yeniden başlatacak bir konferansa, iki devletli çözüme imkan verecek bir barış konferansına ev sahipliği yapmaya hazırım." dedi.
Belçika'nın Gazze'deki durum karşısında tutumu
Belçika, 1 Ocak'tan bu yana dönem başkanlığını üstlendiği Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde İsrail'in sivillere yönelik saldırıları karşısında dikkati çeken bir tavır sergiliyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda insani ateşkes talebiyle oylanan karar tasarılarına destek veren Belçika, AB liderler zirvelerine de duruma ilişkin net bir tavır alınması, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunulması talebini götürdü.
Belçika, zirvelerin gündemine Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulama konusunu da taşıdı.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddiaların kanıtsız olduğunu vurgulayan Belçika, bu kuruluşu finanse etmeye devam etti.
İsrail'e silah ambargosu, yasa dışı yerleşimlerin ürünlerin boykot gibi konular, uzun süre Belçika'daki bölge parlamentolarının gündemini meşgul etti.
Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşulan Valon Bölgesi hükümetleri, İsrail'e askeri teçhizat ihracatının yanı sıra hem sivil hem askeri amaçlar için kullanılabilecek mal ve teknolojilerin ihracatını yasakladı.
Belçikalı parlamenterler, Avrupa Parlamentosunda sık sık ateşkes, İsrail'e silah ambargosu, savaş suçlarının sorumlularına bireysel yaptırımlar, AB'nin İsrail'e ticari ayrıcalıklar sunduğu anlaşmanın iptali gibi talepleri dile getiriyor.
Başbakan Alexander de Croo, İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez??????? ile 23-24 Kasım 2023'te İsrail ve Filistin'e düzenlediği ziyaretteki ifadeleri nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanmış ve teröre destek vermekle suçlanmıştı. de Croo ise "İsrail'in uluslararası hukuka uyması, sivil ölümlerinin ve Gazze'nin yok olmasının kabul edilemez" olduğu yönündeki sözlerinin arkasında durduğunu belirtmişti.
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