Belçika İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

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Belçika İsrail'in, Gazze kentinin batısında yer alan Er-Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sivillere yönelik saldırılar durdurulmalı. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli. Ateşkes çağrımızı yineliyoruz." denildi.

İsrail'in, Er-Rimal'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula gerçekleştirdiği saldırının kınandığı paylaşımda, ayrıca Birleşmiş Milletlerin verdiği "4 Temmuz'dan bu yana yerinden edilmiş kişilerin barındığı okullara 20'den fazla saldırı düzenlendiği ve yaklaşık 300 kişinin öldüğü" bilgisine atıfta bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulu'nu bombalaması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.