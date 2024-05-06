Belçika, İsrail'in Gazze'ye olası saldırı planını eleştiriyor - Son Dakika
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Belçika, İsrail'in Gazze'ye olası saldırı planını eleştiriyor

Belçika, İsrail\'in Gazze\'ye olası saldırı planını eleştiriyor

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, İsrail'in Gazze'deki Refah bölgesine yönelik olası saldırı planını eleştirerek, İsrail'e karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Belçikalı yetkili, İsrail'in Refah'a muhtemel kara saldırısına ilişkin uyarıda bulunurken, Filistin Dışişleri Bakanı ile görüşeceğini belirtti. Ayrıca, Belçika Dışişleri Bakanı da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne olan desteğini vurguladı.

06.05.2024 11:59  Güncelleme: 12:05
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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, İsrail'in Gazze'deki Refah bölgesine yönelik olası saldırı planını eleştirerek, İsrail'e karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

De Sutter, X sosyal medya platformundan İsrail'in Refah'a muhtemel kara saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Belçikalı yetkili, "İsrail'in Refah bölgesinden Filistinlilerin gönderilmesine yönelik çağrısı ve ilan edilen işgalin katliama yol açacağı" uyarısında bulundu.

Belçika'nın İsrail'e karşı yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını aktaran de Sutter, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler bulunduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtmişti.

Başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Dışişleri Bakanı Lahbib'den UCM'ye destek

Öte yandan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, X paylaşımında, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) ve personeline olan desteğini vurguladı.

Lahbib, "Bağımsız uluslararası adalete her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yetkililer hakkında muhtemel tutuklama kararı vereceği iddia edilmişti.

Uluslararası medyada ABD'nin İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM'nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğuna dair haberler yer almış, bu iddialar üzerine UCM'den "kararları etkilemeye son verin" çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika, İsrail'in Gazze'ye olası saldırı planını eleştiriyor - Son Dakika

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