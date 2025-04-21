Belediye Başkanı Kara'dan İmamoğlu'na Destek ve Gençlere Vurgu - Son Dakika
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Belediye Başkanı Kara'dan İmamoğlu'na Destek ve Gençlere Vurgu

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Akdeniz Belediyeler Birliği toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılanları eleştirerek, ülkenin birliği ve gençlerin umudu için yöneticilere çağrıda bulundu.

21.04.2025 17:58  Güncelleme: 22:05
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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Akdeniz Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'nda, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar gerçekten bizi üzmektedir, Türkiye halkını üzmektedir. Bu konuyu ülkemizin birliği, beraberliği, barışı, huzuru için yöneticilerimizin mutlaka yeniden değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi, nisan ayı olağan toplantısını ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya 1. Başkan Vekili olarak katılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Kara, açıklamalarında Türkiye'nin güncel meselelerine dair görüşlerini ve endişelerini dile getirdi.

"Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar gerçekten bizi üzmektedir"

Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik son gelişmelerle ilgili açıklama yapan Başkan Kara, yapılanları üzülerek karşıladığını belirterek, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılanlar gerçekten bizi üzmektedir, Türkiye halkını üzmektedir. Bu konuyu ülkemizin birliği, beraberliği, barışı, huzuru için yöneticilerimizin mutlaka yeniden değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

"Sistemi bozarsanız insanları zor duruma getirirsiniz"

Kara, Türk devletlerinin aldığı Kıbrıs kararıyla ilgil "Biz, Türkler olarak kardeşiz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz. Ordumuzu orada yanlış şekilde işgalci olarak nitelendiren bir imzayı atmaları hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değildir" diye konuştu. Başkan Kara, Türkiye'nin demografik yapısındaki değişimlere ve artan göçe de dikkat çekerek, "Doğumla ilgili bugünlerde çok tartışma var. Bizim yetiştiğimiz dönemdeki hekimlikleri, ebelikleri ortadan kaldırırsanız, bu sistemi bozarsanız insanları zor duruma getirirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Yarınlara umutla bakan gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor"

Gençlerin umutlarını kaybetmesinin, ülkenin geleceği için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kara, "Ülkenin yetişmiş, pırıl pırıl gençleri yarınlarından umudu keserek geleceğini yurt dışında aramaya başlamışsa, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de bizlerin, hepimizin düşünmesi gerekiyor. Yarınlara umutla bakan, güvenle bakan gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Kara'dan İmamoğlu'na Destek ve Gençlere Vurgu - Son Dakika

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