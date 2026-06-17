Trabzon'da düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in konuşması sırasında tepki gösteren bir partili, korumaların müdahalesiyle salondan çıkarıldı.
Trabzon'da gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi toplantısında yaşanan protesto kısa süreli gerginliğe neden oldu. Toplantıya milletvekilleri Vehbi Koç ve Adil Karaismailoğlu da katıldı.
Konuşma yaptığı sırada Ahmet Metin Genç'e salondaki partililer bölümünden Temel Kara isimli bir vatandaş tepki gösterdi. Yaklaşık 25 yıldır parti için çalıştığını söyleyen Kara, taleplerinin karşılanmadığını belirterek, "Yalan konuşuyorsun, yalan konuşuyorsun" diye seslendi.
Tepkiler üzerine Genç, Kara'yı sakinleştirmeye çalışarak, "Temel abi, her gün seni dinliyorum. Sakin ol. Senin işini hallettim. Temel abimize bir çay ikram edelim, bekle beni" ifadelerini kullandı. Ancak Kara tepkisini sürdürdü.
Protestonun devam etmesi üzerine korumalar devreye girdi. Kara, görevliler tarafından salondan çıkarıldı. O anlar kameralara yansırken, müdahale sırasında vatandaşın yaşananlara tepki gösterdiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun - Son Dakika
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