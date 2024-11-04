Belediye Başkanlarının Görevden Alınmasına Tepkiler

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Haber: Ahmet Ün

(MARDİN) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Küçük, "Kayyum politikalarını ve bu politikalarda ısrar eden siyasi anlayışı da kınıyoruz. Sizin görevden almalarınız hukuksuzdur, kanunsuzdur. Elbette direneceğiz. Bu kayyum gaspını kabul etmiyoruz. Bizler sükunetle de çağrı yapıyoruz. Kürt siyaseti ve Kürt halkı her dönem barış elini uzatmış ve demokrasi için, bu ülkenin hep birlikte kurtuluşu için, tüm halkların bir arada yaşaması için daha ne ödemesi, hangi bedeli ödemesini bekliyorsunuz" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla ilgili belediye önünde açıklama yaptı. Ahmet Türk, şöyle konuştu:

"Halk iradesini ipotek altına almak için bazı gerekçeler ortaya koyarak, kamuoyuna mesajlar vermeye çalışıyor. Hepsi yalan, hukuksuz, adaletsiz açıklamalardır. Mardin'deki davamda takipsizlik verilmiş. Bunu her zaman kullanıyor. Hele hele geçen dönemlerde sona ermiş, beraat ettiğim davaları bile gerekçe gösteriyorlar. Sonuç olarak siyasi bir karardır. Sindirmeye, susturmaya yönelik bir politikadır. CHP Genel Başkanı Özgür Bey saat 17.00 civarında burada olacak. Türkiye İşçi Partisi burada olacak. Tuncer Bey, Batman üzeri gelecek. DBP eş başkanları da buraya gelecek. Ekrem İmamoğlu aradı. Mısır'daymış dönüyor. Yarın onlar olağanüstü encümen toplantısını yapacak. Eğer bir mani olmazsa Çarşamba günü burada olacak. Muhalefetten ve demokrasiye inananlardan güçlü bir destek var."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de şunları söyledi:

"Kayyum politikalarını ve bu politikalarda ısrar eden siyasi anlayışı da kınıyoruz. O siyasi anlayıştır ki Kürtlerin seçme ve seçilme iradesine 3 dönemdir dile kolay 15 yıldır el koymaktadır. Bir kentin, bir toplumun seçilmiş iradesine 3 dönemdir gasp etmek isteyenler, el koymak isteyenler şunu iyi bilsin ki Kürt halkı burada seçtiği iradesinin yanı başında ve asla mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Yine Batman ve Halfeti'ye atanan kayyumlar ve kayyumun arkasındaki iktidar çok iyi bilsin ki seçilmiş eş başkanlar ancak halk tarafından görevden alınabilir.

Sizin görevden almalarınız hukuksuzdur, kanunsuzdur. Tıp ki bu ülkeyi taşıdığınız nokta gibidir. Tıp ki 20 yıllık iktidarınızda bu ülkeyi hukuksuz, haksız ve kanunsuz bir noktaya kendi ellerinizle taşıdınız. Aynen kayyum atamalarınız da bir gasptan öte değildir. Bugün sabah kendi araçlarıyla belediyemize giren, belediyelerimizin internet sitelerine kendi alelacele kendi fotoğraflarını koyanlar utanmalıdır. Burada bir halk var. Burada 20 milyon irade var. Bu anlamda öfkeliyiz ve öfkemiz diridir. Elbette direneceğiz. Bu kayyum gaspını kabul etmiyoruz. Bizler sükunetle de çağrı yapıyoruz. Kürt siyaseti ve Kürt halkı her dönem barış elini uzatmış ve demokrasi için bu ülkenin hep birlikte kurtuluşu için, tüm halkların bir arada yaşaması için daha ne ödemesi, hangi bedeli ödemesini bekliyorsunuz.

Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destekleri için hem de yapmış oldukları çağrı için teşekkür ediyoruz. Ancak bu yetmez yan yana gelmemiz, bu direnişi büyütmemiz lazım. Esenyurt'tan Halfeti'ye kayyumların nereye atanacağını bilmediğimiz o yere, halkın olduğu her yerde ele ele olmalıyız. İktidar karşısındaki bu gücün farkına varmalı. Neden bu kadar tahammülsüzsünüz. Çünkü kaynaklarınız kesildi, çünkü musluklarınız kesildi, çünkü rantınız kesildi. Ama bu halkın iradesi, umudu ve özgürlük iradesi sizin rantınızdan ötedir. Bu rantınızı gömecektir."