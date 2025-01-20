Belediye Başkanlarının Kayyum Atamalarına Tepki

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, belediyelere atanan kayyumlar, son olarak da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Özellikle belediyelere yönelik ortaya konulan adımlar son derece tedirgin edici boyutlara ulaşmış durumda" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yapılan savunma işbirliği yol haritasına ilişkin anlaşmayı eleştiren Bekin, "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden Doğu Akdeniz'e hakimiyet kurma girişimini şiddetle kınıyoruz. ABD, uluslararası Zürrich ve Londra anlaşmalarında ortaya konulan hak ve menfaatleri göz ardı ederek Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik ortaya koyduğu tek taraflı kararlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye açısından büyük tedirginliğe neden olmaktadır. ABD'nin 2020 Eylül ayında Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunu kaldırması ve akabinde 2022 yılı içerisinde bu kararın kapsamını genişletmesi ve 2023 yılında uzatma yoluna gitmesinden sonra ABD ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında Eylül 2024'te imzalanan ikili savunma işbirliği yol haritası anlaşması, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları bağlamında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hiçe saymasının bir göstergesi niteliğindedir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin, Suriye'nin kuzeyinde, Suriye demokratik güçlerine yönelik uyguladığı askeri stratejinin bir benzerini Doğu Akdeniz'de uygulamaya çalıştığını söyleyen Bekin, "Bu, ülkemiz açısından son derece büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin süratle alınması artık kaçınılmazdır." dedi.

"Mültecilerin, Çin'e iade edilmesi yönündeki girişimler uluslararası insan hakları ilkelerine aykırıdır"

Doğu Türkistan'da, Çin'in yarattığı zulüm nedeniyle Tayland'a giden Uygurlu mültecilerin tekrar Çin'e geri gönderildiğini ve bu nedenlerle de Türkiye'nin bu mültecileri alması gerektiğini savunan Bekin, "Tayland Krallığı'nın şu anda elinde tuttuğu 48 Uygur Türk'ünün, Çin'e iade edilme girişiminin olduğu duyumlarını almış bulunmaktayız. 48 Uygur mültecinin Türkiye veya başka güvenli bir ülkeye transfer edilmelerini beklediğimizi ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına ilişkin de konuştu.

"Özellikle belediyelere yönelik ortaya konulan adımlar son derece tedirgin edici boyutlara ulaşmış durumdadır." diyen Bekin, son olarak Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik ortaya konulan girişimlerin, toplumda huzursuzluklara neden olduğunu belirtti.

Doğan Bekin, "Ekonomik şartlar yüzünden büyük bir açmazın içerisinde olan iktidarın buradaki ekonomik sıkıntıları örtbas etmek adına belediyelere yönelik bu tür yaklaşımlar ve söylemler içerisinde bulunmasını kabul edilebilir bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.