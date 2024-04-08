Belgrad'da Türkiye'nin Büyükelçiliği ve Türk-Sırp Ekonomi Derneği tarafından iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Belgrad'da Türkiye'nin Büyükelçiliği ve Türk-Sırp Ekonomi Derneği tarafından iftar programı düzenlendi

Belgrad\'da Türkiye\'nin Büyükelçiliği ve Türk-Sırp Ekonomi Derneği tarafından iftar programı düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Türk-Sırp Ekonomi Derneği tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Fas, Filistin, Somali, İran ve Kazakistan'ın Belgrad Büyükelçileri ile ülkedeki Türk iş insanları katıldı. Büyükelçi Aksoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile ilişkilerin altın çağını yaşadığı sözlerini hatırlatarak, Türk iş insanlarının Sırbistan'da yatırım yapmaya istekli olduğunu ve Türk yatırımlarının son 10 yılda 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktığını belirtti. Aksoy ayrıca Türkiye'nin Filistin'i desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Türk-Sırp Ekonomi Derneği Başkanı Karaca ise bu özel gecede aralarındaki bağları kuvvetlendireceklerini söyledi.

08.04.2024 22:43  Güncelleme: 22:45
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ve Türk-Sırp Ekonomi Derneğince iftar programı organize edildi.

Belgrad'da bir restoranda düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un yanı sıra, Fas, Filistin, Somali, İran ve Kazakistan'ın Belgrad Büyükelçileri ile ülkedeki Türk iş insanları katıldı.

Büyükelçi Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in "Türkiye ile Sırbistan ilişkilerinin altın çağını yaşıyor" sözlerini anımsattı.

Aksoy, Türk iş insanlarının Sırbistan'da yatırım yapmaya istekli olduğunu belirterek, Sırbistan'daki Türk yatırımlarının son 10 yılda 1 milyon dolardan, 400 milyon dolar seviyesine çıktığını kaydetti.

Ramazan ayının herkese barış ve mutluluk getirmesini dilediğini ifade eden Aksoy, Türkiye'nin Filistin'i desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini de söyledi.

Türk-Sırp Ekonomi Derneği Başkanı Fatih Karaca ise "Bu özel gece de hepinizle birlikte olmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Belgrad Büyükelçimiz Hami Aksoy'un da desteğiyle bu güzel gecede inşallah aramızdaki bağları kuvvetlendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belgrad'da Türkiye'nin Büyükelçiliği ve Türk-Sırp Ekonomi Derneği tarafından iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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