Belgrad Ormanı'nda Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belgrad Ormanı'nda Protesto Yürüyüşü

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) “şafak operasyonu” ile aldığı Belgrad Ormanı’nda CHP’liler ve çevre örgütleri protesto yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün sonunda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Bu süreçte halkın iradesi ve yerel yönetimlerin söz hakkı hiçe sayılmıştır. Niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşıdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Daha önce pek çok kez gördük ki koruma bahanesiyle devredilen alanlar, AK Parti iktidarı tarafından betonlaşmaya teslim edildi” açıklamasını yaptı.

29.12.2024 14:01  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) "şafak operasyonu" ile aldığı Belgrad Ormanı'nda CHP'liler ve çevre örgütleri protesto yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün sonunda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bu süreçte halkın iradesi ve yerel yönetimlerin söz hakkı hiçe sayılmıştır. Niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşıdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Daha önce pek çok kez gördük ki koruma bahanesiyle devredilen alanlar, AK Parti iktidarı tarafından betonlaşmaya teslim edildi" açıklamasını yaptı.

Belgrad Ormanı'nın işletme yetkisi İBB'den alınmıştı. İBB'nin sözleşme dolmadan yaptığı 49 yıllık kiralama talebi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından reddedilmişti.

Sarıyer Kaymakamlığı'nın tahliye yazısı üzerine geçen pazartesi günü sabah 06.00'da 200 çevik kuvvet polisi eşliğinde Belgrad Ormanı'nda tahliye işlemi yapılarak İBB'nin tabelaları da polis nezaretinde sökülmüştü.

Olayı protesto etmek için CHP'liler ve çevre örgütleri, Belgrad Ormanı'nda protesto yürüyüşü yaptı. - Bahçeköy girişinde başlayan yürüyüş, Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda sona erdi.

"Daha önce devredilen alanlar AK Parti tarafından betonlaşmaya teslim edildi"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Belgrad Ormanı İstanbul'un nefesidir. Şehrimizin ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için Belgrad Ormanı hayati bir öneme sahiptir. Bu orman sadece ağaçlardan ibaret değildir. İstanbulluların huzur bulduğu, doğayla kucaklaştığı ve gelecek nesillere miras bırakmamız gereken bir yaşam alanıdır. Belgrad Ormanı sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından bir tanesidir. Hepimizin bildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bu eşsiz ormanlık alan, bir şafak operasyonuyla İBB'nin elinden alındı ve şimdi burayı milli parklar statüsüne geçirmek istiyorlar. Bu süreçte halkın iradesi ve yerel yönetimlerin söz hakkı hiçe sayılmıştır. Milli parklar statüsüne alınma girişiminin arkasındaki niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşıdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Daha önce pek çok kez gördük ki koruma bahanesiyle devredilen alanlar, AK Parti iktidarı tarafından betonlaşmaya teslim edildi. Belgrad Ormanları için endişeliyiz. İktidarın doymak bilmeyen rant açlığıyla şimdi de gözünü İstanbul'un akciğerlerine, Belgrad Ormanları'na diktiği konusunda endişeliyiz. Belgrad Ormanı'nın, muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. Çünkü milli park statüsüne alınan alanlar, bakanlık izniyle kolayca yapılaşmaya açılıyorlar.

"Yeşil alan katiline yeşil alan emanet edilmez"

Geçmişte milli park statüsüne dönüştürülen Uludağ, Kızılcahamam ve Marmaris'te ormanlık alanların betonlaştığını biliyoruz. Siyasi iktidarın geçmiş uygulamalarına bakıldığında İstanbul'un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini bize kim verebilir? Salda Gölü'nü millet bahçesi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı bize garanti verecek? Sırf rant uğruna İstanbul'u yok etme pahasına beton kanal ısrarını sürdüren iktidar mı bize Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini verecek? Her an deprem tehlikesiyle burun burunayken İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına alışveriş merkezleri yapan inşaat baronları mı bize garanti verecek? İstanbul'un askeri alanlarını imara açanlar mı bize garanti verecekler? Karşımızda yeşil alanları koruma konusunda sınıfta kalmış bir iktidar var. Yeşil alan katiline yeşil alan emanet edilmez. Hiç kimse çocuğunu bir katile emanet etmez. Belgrad Ormanı, İstanbul'un akciğerleridir ve İstanbul'un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı, büyükşehir belediyesine yeniden devredilmelidir. Unutulmamalıdır ki, doğaya yapılan her müdahale, insanlığa yapılmış bir müdahaledir. CHP olarak doğayı ve çevreyi koruma mücadelemizde sonuna kadar kararlıyız. Çünkü doğa bir rant aracı değil, yaşamın kendisidir. İstanbul'a nefes olan Belgrad Ormanı'nı rant projelerine kurban ettirmemek için halkımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız."

"Siyasi iktidar karşısında güç görürse vazgeçebiliyor"

Yürüyüşe katılan Atatürk Kent Ormanı gönüllüsü Ender Seren de ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Seren, "Yapılan oyunların ne olduğunun farkındayız. Belgrad Ormanları aşama aşama imara açılacak ve bir rant merkezi daha yaratılacak korkusu nedeniyle buradayız. Siyasi iktidar, ancak karşısında bir güç görür ve haklı nedenlerle direnirse bundan vazgeçebiliyor veya en azından erteleyebiliyor" dedi.

"Sürekli bir girişim var"

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya, Belgrad Ormanı'nın Bizans döneminden bu yana muhafaza edildiğini dile getirdi. Kaya, "Ne hikmetse buranın ısrarla milli parka dönüştürülmesi konusunda 2016'da ve 2018'de iki kere olmak üzere ve şimdi yine sürekli bir girişim var. 5 bin 200 hektarlık Belgrad Ormanı'nın bin 150 hektara yakın alanını milli park ilan etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Yönetim, AK Parti, İstanbul, Politika, Belgrad, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgrad Ormanı'nda Protesto Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
08:08 Kılıçdaroğlu’ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Belgrad Ormanı'nda Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.