Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) "şafak operasyonu" ile aldığı Belgrad Ormanı'nda CHP'liler ve çevre örgütleri protesto yürüyüşü yaptı. Yürüyüşün sonunda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bu süreçte halkın iradesi ve yerel yönetimlerin söz hakkı hiçe sayılmıştır. Niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşıdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Daha önce pek çok kez gördük ki koruma bahanesiyle devredilen alanlar, AK Parti iktidarı tarafından betonlaşmaya teslim edildi" açıklamasını yaptı.

Belgrad Ormanı'nın işletme yetkisi İBB'den alınmıştı. İBB'nin sözleşme dolmadan yaptığı 49 yıllık kiralama talebi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından reddedilmişti.

Sarıyer Kaymakamlığı'nın tahliye yazısı üzerine geçen pazartesi günü sabah 06.00'da 200 çevik kuvvet polisi eşliğinde Belgrad Ormanı'nda tahliye işlemi yapılarak İBB'nin tabelaları da polis nezaretinde sökülmüştü.

Olayı protesto etmek için CHP'liler ve çevre örgütleri, Belgrad Ormanı'nda protesto yürüyüşü yaptı. - Bahçeköy girişinde başlayan yürüyüş, Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda sona erdi.

"Daha önce devredilen alanlar AK Parti tarafından betonlaşmaya teslim edildi"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Belgrad Ormanı İstanbul'un nefesidir. Şehrimizin ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için Belgrad Ormanı hayati bir öneme sahiptir. Bu orman sadece ağaçlardan ibaret değildir. İstanbulluların huzur bulduğu, doğayla kucaklaştığı ve gelecek nesillere miras bırakmamız gereken bir yaşam alanıdır. Belgrad Ormanı sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından bir tanesidir. Hepimizin bildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bu eşsiz ormanlık alan, bir şafak operasyonuyla İBB'nin elinden alındı ve şimdi burayı milli parklar statüsüne geçirmek istiyorlar. Bu süreçte halkın iradesi ve yerel yönetimlerin söz hakkı hiçe sayılmıştır. Milli parklar statüsüne alınma girişiminin arkasındaki niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşıdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Daha önce pek çok kez gördük ki koruma bahanesiyle devredilen alanlar, AK Parti iktidarı tarafından betonlaşmaya teslim edildi. Belgrad Ormanları için endişeliyiz. İktidarın doymak bilmeyen rant açlığıyla şimdi de gözünü İstanbul'un akciğerlerine, Belgrad Ormanları'na diktiği konusunda endişeliyiz. Belgrad Ormanı'nın, muhafaza ormanı statüsünden milli parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. Çünkü milli park statüsüne alınan alanlar, bakanlık izniyle kolayca yapılaşmaya açılıyorlar.

"Yeşil alan katiline yeşil alan emanet edilmez"

Geçmişte milli park statüsüne dönüştürülen Uludağ, Kızılcahamam ve Marmaris'te ormanlık alanların betonlaştığını biliyoruz. Siyasi iktidarın geçmiş uygulamalarına bakıldığında İstanbul'un son kalan yeşil alanlarından Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini bize kim verebilir? Salda Gölü'nü millet bahçesi yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı bize garanti verecek? Sırf rant uğruna İstanbul'u yok etme pahasına beton kanal ısrarını sürdüren iktidar mı bize Belgrad Ormanı'nın korunacağının garantisini verecek? Her an deprem tehlikesiyle burun burunayken İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına alışveriş merkezleri yapan inşaat baronları mı bize garanti verecek? İstanbul'un askeri alanlarını imara açanlar mı bize garanti verecekler? Karşımızda yeşil alanları koruma konusunda sınıfta kalmış bir iktidar var. Yeşil alan katiline yeşil alan emanet edilmez. Hiç kimse çocuğunu bir katile emanet etmez. Belgrad Ormanı, İstanbul'un akciğerleridir ve İstanbul'un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı, büyükşehir belediyesine yeniden devredilmelidir. Unutulmamalıdır ki, doğaya yapılan her müdahale, insanlığa yapılmış bir müdahaledir. CHP olarak doğayı ve çevreyi koruma mücadelemizde sonuna kadar kararlıyız. Çünkü doğa bir rant aracı değil, yaşamın kendisidir. İstanbul'a nefes olan Belgrad Ormanı'nı rant projelerine kurban ettirmemek için halkımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız."

"Siyasi iktidar karşısında güç görürse vazgeçebiliyor"

Yürüyüşe katılan Atatürk Kent Ormanı gönüllüsü Ender Seren de ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Seren, "Yapılan oyunların ne olduğunun farkındayız. Belgrad Ormanları aşama aşama imara açılacak ve bir rant merkezi daha yaratılacak korkusu nedeniyle buradayız. Siyasi iktidar, ancak karşısında bir güç görür ve haklı nedenlerle direnirse bundan vazgeçebiliyor veya en azından erteleyebiliyor" dedi.

"Sürekli bir girişim var"

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya, Belgrad Ormanı'nın Bizans döneminden bu yana muhafaza edildiğini dile getirdi. Kaya, "Ne hikmetse buranın ısrarla milli parka dönüştürülmesi konusunda 2016'da ve 2018'de iki kere olmak üzere ve şimdi yine sürekli bir girişim var. 5 bin 200 hektarlık Belgrad Ormanı'nın bin 150 hektara yakın alanını milli park ilan etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.